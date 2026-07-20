La Comunitat Valenciana participará en el primer estudio español para predecir riesgo personalizado de cáncer de mama

La Comunitat Valenciana participará, a través del Servicio de Programas de Cribado de la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, en el primer estudio español para predecir riesgo personalizado de cáncer de mama a través del proyecto MamoRisk.

El proyecto MamoRisk permitirá incorporar una valoración multifactorial del riesgo de desarrollar cáncer de mama que, además de la información genética ya conocida, integrará factores clínicos, epidemiológicos, mamográficos y otros factores no genéticos para mejorar la estratificación del riesgo individual.

De este modo, será posible identificar mujeres con mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama que actualmente no pueden detectarse únicamente mediante los criterios de riesgo hereditario, lo que facilitará ofrecer estrategias de seguimiento y prevención más personalizadas.

En este sentido, la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, ha valorado la participación de la Comunitat Valenciana en este proyecto que “refuerza el compromiso de la Conselleria de Sanitat con la investigación, la innovación y la incorporación de la medicina personalizada a los programas de salud pública, con el objetivo de seguir mejorando la prevención, el diagnóstico precoz y la atención a la ciudadanía”.

En la Comunitat Valenciana este proyecto estará también coordinado por el Servicio de Gestión Asistencial Hospitalaria de la Dirección General de Atención Hospitalaria, “lo que permitirá integrar la experiencia del programa de cribado poblacional de cáncer de mama con las estrategias de medicina personalizada que impulsa la Conselleria de Sanidad, avanzando hacia un modelo de prevención más preciso y adaptado al riesgo individual de cada mujer”, ha señalado Comendador.

Proyecto MamoRisk

El proyecto MamoRisk estudia métodos más precisos, como un modelo estadístico que predice el riesgo de cada mujer de desarrollar cáncer de mama en función de su estilo de vida, su genética, y sus características mamográficas. Proporciona el equivalente a una calculadora donde se introducen los factores de riesgo de cada mujer y se obtiene una clasificación de riesgo bajo, intermedio y alto, a dos y cinco años vista. El objetivo es asegurarse de que el nuevo modelo funciona, comprobando sus predicciones.

En total se invitará a 10.000 mujeres, 4.000 de ellas diagnosticadas con cáncer de mama y 6.000 sanas, seleccionadas de forma aleatoria entre mujeres con un seguimiento de al menos seis años dentro de los programas de detección precoz de cáncer de mama de las 14 comunidades autónomas, comenzando por Galicia. Con sus datos clínicos y epidemiológicos y su información genética (obtenida de una muestra de saliva), se les aplicará el modelo y se cotejará su predicción con la realidad.

MamoRisk comienza con la recogida de datos clínico-epidemiológicos y muestras; sigue con el análisis genético y de imágenes utilizando Inteligencia Artificial; y culmina con la evaluación de la eficacia del modelo. Si el modelo de predicción de riesgo funciona y empieza a usarse en los programas de cribado, las mujeres con más probabilidad de desarrollar cáncer serán candidatas para recibir un seguimiento mucho más intenso. El objetivo es detectar antes el cáncer o, si es posible, aplicar medidas preventivas dirigidas.

La financiación de este proyecto asciende a 1,2 millones de euros procedentes de fondos públicos del programa europeo NextGenerationEU a través de la convocatoria de Medicina Personalizada de Precisión del Instituto de Salud Carlos III.

Cribado multifactorial: integración de diversos factores

El algoritmo BOADICEA (Breast and Ovarian Analysis of Disease Incidence and Carrier Estimation Algorithm) combina información genética, familiar y clínico-epidemiológica para estimar probabilidades individuales de desarrollar cáncer de mama y ovario. Es el resultado de décadas de investigación, que ha aportado mucha información sobre qué influye en el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

En concreto, se han identificado centenares de variantes genéticas asociadas a un mayor riesgo, entre ellas las localizadas en los genes BRCA1 y BRCA2, que confieren alto riesgo; otras de riesgo moderado; y algunas de menor impacto, aunque presentes en un porcentaje amplio de población.

Un estilo de vida con bajo consumo de alcohol, actividad física y que evite la obesidad postmenopáusica también es importante, hasta el punto de que se ha asociado con una reducción del 20 % en el riesgo de cáncer de mama.

Los Institutos de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y Galicia Sur se encargan de diseñar el estudio, así como de planificar y coordinar el reclutamiento de datos clínicos y epidemiológicos, y la recogida de muestras de saliva procedentes de los programas de cribado de las 14 comunidades autónomas. En una segunda fase, también analizarán y validarán las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a las mamografías.

Por su parte, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se encargará de la extracción de ADN a partir de las muestras de saliva de las participantes, así como de la caracterización de genes de riesgo mediante secuenciación masiva. Finalmente, todos los equipos integrarán los datos clínicos, epidemiológicos, genéticos y mamográficos para elaborar el mapa final del estudio, incluyendo análisis de coste-efectividad.