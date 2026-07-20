Cortes de luz el martes en Castellón: Descubre las localidades afectadas

La provincia de Castellón registrará cortes programados de suministro eléctrico durante el próximo martes.

Las interrupciones del servicio serán temporales y afectaras a distintas unidades de varios municipios de la provincia.

Castelló de la Plana

La ciudad de Castelló espera un corte comenzando a las 09:30 de la mañana con una duración de cinco horas.

Castelló de la Plana Horario: 09:30 - 14:30 horas. Calles afectadas: Av Benicassim: 2 1, 2

Cl Alicante: 21, 23

Cl Calderon De La Barca: 1, 3

Cl Jose Zorrilla: 2, 4

Pz Teodoro Izquierdo: 3 1



Llucena

En Llucena, Iberdrola ha programado un corte de dos horas en varias unidades de la partida Prat-Cementerio.

Llucena Horario: 08:00 - 10:00 horas. Calle afectada: Pd Prat-Cementerio: 6, 7, 8, 9

Onda

Onda espera un corte de dos horas por la mañana del martes en algunas unidades de la localidad.

Onda Horario: 08:00 - 10:00 horas. Calles afectadas: Cl Euskadi: 8 PC

Po El Colaor: 38, 40 PR

Les Useres

Los cortes que más unidades y calles englobarán se darán en Les Useres.

Las interrupciones serán breves y ambas afectarán a las mismas unidades.

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Les Useres Corte 1 Horario: 08:45 - 09:00 horas. Calles afectadas: Cl Abadia: 1 1, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 14

Cl Alcora: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81

Cl Bajada Calle Nueva: 1, 12

Cl Bajada Sala: 3

Cl Calvario: 4, 8 1, 8, 10, 12, 14, 16 1, 16, 18, 24, 26

Cl Campana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Cl Carmen: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 32

Cl Cristo: 1, 3

Cl De La Baraneta: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Cl Figueroles D'Alcalaten: 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 30, 40, 53, 55, 67, 71, 101, 103

Cl Freginal: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 15, 20, 22, 24, 36, 38, 40

Cl Iglesia: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Cl La Fuente: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 54, 64, 66

Cl La Roca: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32

Cl La Sala: 1 1, 3, 4

Cl Loreto: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Cl Mayor: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Cl Nevera: 2 A, 2 B, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 BI, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 32, 34, 36

Cl Nueva: 1, 2 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 1, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 66, 67, 70, 80

Cl Olivo: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 37, 39

Cl Olmos: 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26

Cl Proyecto: 2

Cl Roques Cunilla: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16 1, 16, 18, 20, 26

Cl San Antonio: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16 A, 16 B, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64 1, 64, 66, 68, 70, 72, 99

Cl San Cristobal: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 34, 40

Cl San Roque: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Cl Santa Waldesca: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 78, 80, 86, 88, 92, 94

Cn Real: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 1, 42, 43, 44, 45, 46 B, 46 1, 46, 47, 48, 49, 50, 51 1, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91

Cr La Barona: 44, 100

Pz Ajuntament: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 PR, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 1 Corte 2 Horario: 12:00 - 12:15

12:00 - 12:15 Calles afectadas: Las mismas del anterior corte.

Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.