Debate sobre la contratación de menores de edad en la construcción: esta es la opinión de la patronal de Castellón

El sector de la construcción lo afirma desde hace años: hace falta mano de obra. Muchos trabajadores experimentados están a punto de jubilarse y cuesta encontrar relevos. A todo esto se suma que en los últimos tiempos ha habido un incremento de promociones nuevas, y más que tendrá que haber para hacer frente a la demanda de los próximos años.

Para encontrar soluciones, las patronales de la Comunitat Valenciana han planteado la posibilidad de contratar a jóvenes de 16 años en puestos de aprendices. Esto no está permitido en la actualidad, ya que para subirse a un andamio hay que ser mayor de edad. A esta idea se suma Apecc, la patronal de la construcción castellonense. Su presidente, David Ruiz, considera que la idea "es interesante, porque los jóvenes que busquen una salida profesional pueden comenzar a aprender el oficio". Eso sí, remarca que no sería para coger una radial o desempeñar labores que impliquen un riesgo. "Hay otras cosas que podrían hacer, como ocurría en el pasado, cuando el oficio se transmitía de padres a hijos", opina.

Seguridad laboral

Para garantizar la integridad de estos menores, "se deberían adaptar los mecanismos de prevención de riesgos laborales". David Ruiz apela al diálogo social para hacer posible este cambio, si bien los sindicatos ya han manifestado su oposición a esta idea, apelando precisamente a la necesidad de garantizar la seguridad de estos aprendices. Una postura que comparte el Ministerio de Trabajo. Desde este departamento apelan a que la necesidad de encontrar trabajadores no debería primar sobre la integridad física de los empleados.

Desde el centro de formación de Vila-real de la Fundación Laboral de la Construcción de la Comunitat Valenciana, Nacho Fernández valora que esta rebaja de la edad "debería estar reflejada en los convenios sectoriales, de modo que se tendrían que poner de acuerdo los representantes de los trabajadores y las patronales". Comprende la necesidad de buscar medidas que permitan paliar la carencia de obreros, aunque también hace referencia a la importancia de tener una formación específica para desempeñar una carrera en la construcción.

Formación específica

"En demasiadas ocasiones se ha tenido la idea de que cualquier persona vale para estar en la obra, cuando muchos carecen de conocimientos básicos y de las medidas relacionadas con la seguridad". En este centro de formación se otorgan certificados de profesionalidad y se imparten módulos para lograr ese perfeccionamiento. Sobre la incorporación de trabajadores jóvenes, cree que las proposiciones de las patronales "podrían canalizarse a través de los centros de formación profesional, incluso con planes de FP dual".

Mientras se genera este debate, David Ruiz recalca las "dificultades para encontrar gente", por lo que es necesario buscar fórmulas para paliar esta carencia.

Debate salarial

Los sindicatos opinan que la solución a esta falta de mano de obra pasa por los bajos sueldos del sector. David Ruiz señala que este problema "no solo se da en la construcción, porque también se da en el transporte y la hostelería". Nacho Fernández, por su parte, cree que la vertiente salarial "es una generalización, porque hay empresas que han realizado ofertas muy buenas a los profesionales más experimentados".

Una situación que también se da en las personas que se forman en el oficio. "Todos los días recibo llamadas buscando gente", menciona.