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Llega la ola de calor a Castellón: aviso amarillo este martes

Este lunes se han acercado a los 40º en algunos municipios del interior y el jueves puede rebasarse esa temperatura

Gente refrescándose en la playa durante otra jornada de calor intenso.

Gente refrescándose en la playa durante otra jornada de calor intenso.

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Este martes dará inicio una ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en el interior sur de Castellón por temperaturas máximas. El día más desfavorable será este jueves, cuando se espera que las máximas puedan superar los 40º en puntos como Segorbe, Montanejos o Arañuel.

Un lunes con 39º

La jornada de este lunes ya ha sido tórrida en el interior castellonense, pues los valores máximos ya se han acercado a la barrera psicológica de 40º. Según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) las localidades que han registrado las temperaturas máximas más elevadas han sido los 39º de Montanejos, los 38,6º de La Todolella, los 38,4º de la Mata o los 38,1º de Zorita. Por su parte, Aemet informó de que en Atzeneta se ha llegado a 38,3º y 36,9 en Montanejos como ha informado en la red social X. Además, la humedad relativa sigue siendo muy elevada en algunos municipios y a primera hora de la tarde de este lunes llega al 92% en Burriana.

Además, la noche ha sido tórrida en parte del litoral, como en Benicàssim, con mínimas de 26,7; Peñíscola o Castelló, con 26,6, Orpesa, con 26,3, Benicarló, con 26,2 y Vinaròs con 26,1º.

Tormentas secas e incendios

Este martes se espera una situación estable en la mayor parte del país. En la Comunitat se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral norte y de nubes medias y altas con polvo en suspensión en el resto por la mañana e intervalos de nubes de evolución diurna por la tarde, con probabilidad de tormentas acompañadas de precipitaciones débiles y rachas de viento en el interior. No se descartan en las sierras prelitorales de Castellón.

Además, el 112 ha advertido de que el martes el nivel de riesgo por incendios forestales será extremo en el interior de Castellón, por la posibilidad de tormentas secas, y alto en el litoral.

Precisamente, este lunes se ha declarado un incendio forestal en Catí causado por cuatro rayos, en el que están actuando los bomberos.

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Precaución

Las personas vulnerables deben tener especial precaución, al igual que aquellas que realizan actividades al aire libre. Entre los consejos se encuentran evitar la exposición directa al sol en horas centrales del día, hacer ejercicio en los momentos de menor calor, ponerse protector solar adecuado, evitar dejar a niños y mascotas en el interior del vehículo, mantener la vivienda fresca y ventilada, hidratarse y comer productos como ensaladas, frutas y verduras, entre otros.

Consejos ante la ola de calor

Consejos ante la ola de calor / SAN.GVA

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