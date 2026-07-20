Movimientos en las parroquias de Segorbe Castellón: el obispo ha dispuesto estas incorporaciones y ceses

Movimientos en las parroquias de la diócesis de Segorbe Castellón. El obispo, Casimiro López Llorente, acaba de firmar nombramientos y ceses diocesanos. Los titulares de los ministerios parroquiales tomarán posesión canónica de los mismos o se incorporarán en el mes de septiembre, según ha informado el obispado en su página web. Los cambios afectan a algunos templos de referencia de la diócesis, como es el caso de la concatedral de Santa María, la parroquia de la Sagrada Familia, la Trinidad, Santo Tomás de Villanueva o el Carmen, en Castelló, como también a otros templos de la provincia, como la Basílica de Sant Pasqual de Vila-real, la iglesia de la Merced de Burriana, la Natividad de Almassora, el Carmen de Onda, Santa María Magdalena de Villafranca del Cid, San Bartolomé de Atzeneta del Maestrazgo o San Vicente Ferrer de Almassora. También hay nombramientos que afectan a Hospitales e instituciones como la Cardenal Herrera.

Nombramientos

A) Curia Diocesana

–Samuel Medina García, Delegado diocesano para la Pastoral Vocacional.

–Juan Manuel García-Cervigón Simón, Subdelegado diocesano de Pastoral de Infancia y Juventud.

--Keveen Jhosep Angarita De la Hoz, Director del Secretariado diocesano para las Migraciones.

B) Parroquias

–Miguel Abril Agost, Párroco de la Parroquia de Santa María de Castelló de la Plana.

--Enrique Martínez Fernández, Párroco de la Parroquia de San Vicente Ferrer de Almassora y Cura encargado de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Castelló de la Plana.

–José Antonio Morales Moreno, Párroco de la Parroquia de la Sagrada Familia de Castellón de la Plana.

–Joaquín Muñoz Llanes, Párroco de la Parroquia de Jesús Obrero de La Vall d’Uixó.

–Julio César Silva Cisternas, Párroco de la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Castellón de la Plana.

–Juan Manuel García-Cervigón Simón, Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista de Tales y Cura Encargado de las Parroquias de San Miguel Arcángel de Alcudia de Veo, de San Vicente Ferrer de Ayodar y de la Capilla de San Antonio Abad de Veo.

–Álvaro González González, Párroco de la Parroquia de San Bartolomé de Atzeneta del Maestrazgo y Cura encargado de las Parroquias de La Asunción de Nuestra Señora de Vistabella, de San Pedro Apóstol de Chodos y de San Juan Bautista de Benafigos.

– José Javier Pérez Durán, Párroco de la Parroquia San Cristóbal de Ribesalbes y Cura encargado de las Parroquias de La Asunción de Nuestra Señora de Fanzara y de San Juan Evangelista de Vallat.

– Francisco Javier Phuc Pham Van, Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de La Vall d’Uixó y Vicario parroquial de la Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de La Vall d’Uixó.

– Jon Solozábal Iglesias, Cura párroco de la Parroquia Santa María Magdalena de Villafranca del Cid y Cura encargado de las Parroquias de La Asunción de Nuestra Señora de Ares del Maestre y de San Lorenzo Mártir de Villar de Canes.

–Martín Bienvenido Vera Martínez, Cura párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Viver y Cura encargado de las Parroquias de El Salvador de Pina de Montalgrao, de San Antonio Abad de Villanueva de Viver, de Nuestra Señora de los Ángeles de Fuente La Reina y de Nuestra Señora del Rosario de Los Calpes de Arenoso.

– Armando Claudman Zapata Monterrey, Párroco de la Parroquia del Santísimo Cristo del Cabonaire de La Vall d’Uixó, Cura encargado de la Parroquia de Santiago Apóstol de La Vall d’Uixó y Adscrito a la Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de La Vall d’Uixó.

– Óscar Bolumar Asensio, Cura encargado de las Parroquias de La Asunción de Nuestra Señora de Cuevas de Vinromà, y de Santa Quiteria de Torre Endoménech.

– Samuel Medina García, Cura Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista de San Juan de Moró y Adscrito a la Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Alcora.

--Pablo Ruiz Moreno, Vicario parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced de Burriana y Cura encargado de las Parroquias de la Purísima Concepción de Toga y de La Degollación de San Juan Bautista de Espadilla.

– Juan Bautista Cordero Cruz, O. Carm., Rector de la Iglesia de Santa Ana de Artesa (Onda).

– Alejandro Díaz Ventura, Vicario parroquial de la Parroquia del Carmen de Castellón de la Plana.

–Isaac Leiza Echeverría, Vicario parroquial de la Parroquia de La Natividad de Nuestra Señora de Almazora.

–Stephen Mutua Mweu, O. Carm., Vicario parroquial de la Parroquia Virgen del Carmen de Onda.

-Sergio Lozano Arco, Adscrito a la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles de La Barona.

–Mauro Francisco Zúniga Ureña, Vicario parroquial de la Parroquia de La Santísima Trinidad de Castellón de la Plana.

–Pablo Durán Granda, Adscrito a las Parroquias de Nuestra Señora de Gracia de Viver, de El Salvador de Pina de Montalgrao, de San Antonio Abad de Villanueva de Viver, de Nuestra Señora de los Ángeles de Fuente La Reina y de Nuestra Señora del Rosario de Los Calpes de Arenoso.

–Juan Manuel Enrich Marín, Adscrito a la Parroquia de San Cristóbal de Castellón de la Plana.

–Juan Molins Roca, Adscrito a la Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Cuevas de Vinromá.

–Óscar Ramón Sanchis Barruguer, Adscrito a las Parroquias de La Asunción de Nuestra Señora de Cuevas de Vinromá y de Santa Quiteria de Torre Endoménech.

–José Sánchez López, Adscrito a la Parroquia de La Santísima Trinidad de Castellón de la Plana.

C) Hospitales

– Vicente José Paulo Gómez, Responsable del Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC) en el Hospital General de Castellón de la Plana.

– Alipio Bibang Nzang, Capellán del Hospital General de Castellón de la Plana.

– Lucio Rodrigues Martins Reis, Capellán a media jornada del Hospital Provincial de Castellón de la Plana.

– José Sánchez López, Capellán a media jornada del Hospital Provincial de Castellón de la Plana.

D) Capellanías

–Francisco Javier Phuc Pham Van, Capellán del Monasterio de la Divina Providencia de las Hermanas Clarisas de La Vall d’Uixó.

–Lucio Rodrigues Martins Reis, Capellán de la Basílica de San Pascual de Vila-real.

–Pablo Ruiz Moreno, Capellán de la Residencia de Cáritas Interparroquial de Burriana.

Destinos

Asimismo, el obispo, Casimiro López Llorente, ha autorizado los siguientes destinos:

-Vicente Pascual Esteller Costa, le concede un año sabático.

-Oriol Genius Pascual, le concede un año sabático.

-Julio Alonso Santos, sale a misión, a acompañar a las Comunidades Neocatecumenales.

-Pedro Segarra Martínez, sale a misión, a acompañar a las Comunidades Neocatecumenales.

Ceses

A) Curia Diocesana

–Pablo Durán Granda, Subdelegado diocesano para la Pastoral Universitaria y de la Cultura.

B) Parroquias

–Miguel Abril Agost, Párroco de la Parroquia de la Sagrada Familia de Castellón de la Plana.

–Vicente Pascual Esteller Costa, Párroco de la Parroquia de Jesús Obrero de La Vall d’Uixó.

–Enrique Martínez Fernández, Párroco de la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Castellón de la Plana.

–Joaquín Muñoz Llanes, Párroco de la Parroquia de Santa María de Castellón de la Plana.

–Juan Carlos Vizoso Corbel, Cura Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista de San Juan de Moró.

–Mauro Francisco Zúñiga Ureña, Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de La Vall d’Uixó.

–Julio Alonso Santos, Párroco de la Parroquia del Santísimo Cristo del Cabonaire de La Vall d’Uixó y Cura encargado de la Parroquia de Santiago Apóstol de La Vall d’Uixó.

–Alipio Bibang Nzang, Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista de Tales y Cura Encargado de las Parroquias de San Miguel Arcángel de Alcudia de Veo, de San Vicente Ferrer de Ayodar y de la Capilla de San Antonio Abad de Veo.

–Oriol Genius Pascual, Párroco de la Parroquia San Cristóbal de Ribesalbes y Cura encargado de las Parroquias de La Asunción de Nuestra Señora de Fanzara y de San Juan Evangelista de Vallat.

–Isaac Leiza Echeverría, Párroco de la Parroquia de San Bartolomé de Atzaneta del Maestrazgo y Cura encargado de las Parroquias de La Asunción de Nuestra Señora de Vistabella, de San Pedro Apóstol de Chodos y de San Juan Bautista de Benafigos.

–Juan Molins Roca, Párroco de la Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Cuevas de Vinromá y Cura encargado de la Parroquia de Santa Quiteria de Torre Endoménech.

–Francisco Javier Phuc Pham Van, Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Garcia de Viver y Cura encargado de las Parroquias de El Salvador de Pina de Montalgrao, de San Antonio Abad de Villanueva de Viver, de Nuestra Señora de los Ángeles de Fuente La Reina y de Nuestra Señora del Rosario de Los Calpes de Arenoso.

–Pedro Segarra Martínez, Cura párroco de la Parroquia Santa María Magdalena de Villafranca del Cid y Cura encargado de las Parroquias de La Asunción de Nuestra Señora de Ares del Maestre y de San Lorenzo Mártir de Villar de Canes.

-Julio César Silva Cisternas, Párroco de la Parroquia de San Vicente Ferrer de Almazora y Cura encargado de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Castellón de La Plana.

-Pablo Durán Granda, Cura Encargado “in solidum” de las Parroquias de Nuestra Señora de Gracia de Viver y de El Salvador de Pina de Montalgrao.

–Eduardo Andrés Agosta Scarel, O. Carm., Vicario parroquial de la Parroquia Virgen del Carmen de Onda y Rector de la Iglesia de Santa Ana de Artesa.

--Rafael García Castillo, Vicario parroquial de la Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de La Vall d’Uixó.

–Jon Solozábal Iglesias, Vicario parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced y Adscrito a la Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de La Vall d’Uixó.

-Álvaro González González, Vicario parroquial de la Parroquia de El Salvador de Burriana y Cura encargado de las Parroquias de la Purísima Concepción de Toga y de La Degollación de san Juan Bautista de Espadilla.

–Juan Manuel Enrich Marín, Vicario parroquial de la Parroquia del Carmen de Castellón de la Plana.

–José Sánchez López, Vicario parroquial de la Parroquia de La Santísima Trinidad de Castellón de la Plana.

C) Capellanías

– Pablo Durán Granda, Capellán adjunto del Campus de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón de la Plana.

– Álvaro González González, Capellán de la Residencia de Cáritas Interparroquial de Burriana.

– Francisco Javier Phuc Pham Van, Capellán del Colegio Seminario de Segorbe.

– Mauro Francisco Zúñiga Urena, Capellán del Monasterio de la Divina Providencia de las Hermanas Clarisas de La Vall d’Uixó.