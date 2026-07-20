Estos municipios de Castellón mejorarán la señal de TV gracias a la Diputación

Hasta siete municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Castellón mejorarán la señal de televisión gracias a una inversión de 60.000 euros de la Diputación.

La institución provincial ha aprobado la concesión de subvenciones destinadas a ayuntamientos de la provincia, que sean propietarios de esta infraestructura, para suministrar equipamiento inventariable necesario para dotar a los municipios más pequeños de repetidores de televisión. “Queremos garantizar que quienes eligen vivir en estos municipios tengan las condiciones necesarias para desarrollar su actividad, asegurando servicios básicos que contribuyan a fijar población”, ha desatacado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Acceso en igualdad de condiciones

La máxima dirigente de la institución ha puesto en valor esta línea de subvenciones, insistiendo en que “nuestro objetivo es apoyar a los ayuntamientos más pequeños, que son los que menos recursos tienen, para que quienes deseen vivir en sus pueblos lo hagan en las mejores condiciones”.

Este año, los municipios que se beneficiarán de esta línea de ayudas son Argelita, la Llosa, Castillo de Villamalefa, la Serratella, Ludiente, Fuentes de Ayódar y Villamalur. “Distribuimos los recursos económicos para que nuestra provincia esté conectada y sus vecinos accedan en igualdad de condiciones a recursos tan básicos como la señal de televisión”, ha señalado la dirigente provincial.

En este sentido, Barrachina ha incidido en que “la mejora de las telecomunicaciones está dentro de nuestra estrategia para combatir la despoblación”, asegurando que “estas ayudas contribuyen a fijar población en el territorio” al garantizar que los municipios dispongan de recursos necesarios para mantener los servicios públicos que demandan sus vecinos y seguir generando oportunidades en el mundo rural.

Solucionar la pérdida de cobertura

Por su parte, el diputado de Ingeniería Interna, José María Andrés, ha explicado que las subvenciones permitirán a los ayuntamientos financiar actuaciones dirigidas a mejorar el sistema de recepción de la señal de televisión, solucionar problemas de pérdida de cobertura, mejorar la captación y emisión de TDT, así como mejorar la ventilación y protección solar de los aparatos amplificadores.

“Actuaciones que permitirán reforzar la conectividad en el conjunto de la provincia”, ha apuntado el diputado de Ingeniería Interna, quien ha insistido en la importancia de seguir impulsando medidas que “mejoren la calidad de vida en el interior y favorezcan el mantenimiento de población en el territorio, en nuestros 135 municipios”.