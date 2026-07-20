La previsión pone a Castellón en alerta: el pico de la ola de calor llegará esta semana

El día en el que España ganó la final del Mundial, la población española no solo tuvo que hacer frente a la selección Argentina sino también a las altas temperaturas. El calor sofocante volvió a ser protagonista en Castellón, donde los termómetros alcanzaron valores muy intensos. La máxima más elevada de la provincia la registró el municipio Zorita del Maestrazgo, donde el mercurio llegó a marcar los 37,3 grados según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Ahora, Castellón se prepara para una nueva ola de calor que afectará a gran parte del territorio peninsular. Así, se espera que durante esta semana las máximas de la provincia sufran un repunte y traigan de nuevo el calor y el bochorno a Castellón.

Alertas por altas temperaturas

Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varias alertas por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana. Así, el aviso es naranja en el interior norte de Valencia y el sur de Alicante, mientras que se mantiene amarillo en el resto de Valencia y el norte de Alicante. La Aemet no ha activado ninguna alerta para el día de hoy en Castellón, aunque sí lo ha hecho para la próxima jornada. Mañana, en el interior sur de la provincia se activará la alerta amarilla por altas temperaturas. En el resto de la Comunitat Valenciana, se mantendrá el aviso naranja en el interior de Valencia y el amarillo en el litoral valenciano y sur de Alicante.

Máximas en ascenso

De cara a la próxima jornada, las temperaturas no sufrirán cambios significativos. Las máximas superarán la barrera de los 30 grados en casi toda la provincia. Únicamente algunos municipios del interior se mantendrán por debajo del umbral, aunque los registros serán de 29 grados.

Estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana según Aemet:

Atzeneta del Maestrat : 36 grados

: 36 grados Segorbe : 35 grados

: 35 grados L'Alcora : 35 grados

: 35 grados Bejís : 34 grados

: 34 grados Castelló : 34 grados

: 34 grados Montanejos : 34 grados

: 34 grados Onda : 34 grados

: 34 grados Les Coves de Vinromà : 34 grados

: 34 grados Benlloch : 34 grados

: 34 grados Zorita del Maestrazgo: 34 grados

Durante la noche, el calor no da tregua en Castellón y las temperaturas ya son históricas. Los modelos adelantan valores tropicales, es decir por encima de los 20 grados, en toda la provincia. En el norte y las localidades prelitorales el mercurio rozará los 25 grados, y será en la costa castellonense donde los termómetros registrarán temperaturas tórridas (superiores a 25 grados). Se espera que el mercurio de los municipios del litoral ascienda hasta los 28 grados.

Precipitaciones

Para mañana, se prevén intervalos de nubes altas durante la madrugada. De cara a las primeras horas del día, los cielos del litoral castellonense se mantendrán muy nubosos e incluso cubiertos. A partir del mediodía, los intervalos nubosos presentes en el interior podrán dejar tormentas, con especial incidencia en la mitad norte. Los modelos no descartan fuertes rachas de viento asociadas a las tormentas.

Probabilidad de precipitaciones para el martes 21 de julio entre las 12.00 y las 18.00 horas / Aemet

Próximos días

Durante los próximos días, las máximas de la provincia irán en aumento. El miércoles se prevé que gran parte de la provincia supere los 35 grados, oscilando entre los 31 y 33 grados en el litoral, y siendo ligeramente inferiores en el norte (entre 30 y 32 grados). Será el jueves cuando la ola de calor alcance el pico cálido. En la costa, los valores se mantendrán en torno a los 31 y 33 grados, y en las localidades prelitorales superarán los 35 grados. El calor será más intenso en el interior sur de la provincia, donde se espera superar los 40 grados en diversos puntos como Higueras (40 grados), Bejís (40 grados), Segorbe (41 grados) o Montanejos (42 grados).

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Esta es la previsión por municipios de cara a los próximos días según Aemet: