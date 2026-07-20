El PP exhibe la inversión de 121,6 millones del Consell en 18 centros educativos de Castellón

El Partido Popular de Castellón (PPCS) ha exhibido este lunes la inversión del Consell de 121,6 millones de euros, que ha tildado de "histórica", para construir 18 centros educativos a lo largo de la provincia. Una inyección "para manifestar su compromiso con la enseñanza, el valor del aprendizaje y la función vertebral de la docencia en la sociedad”.

Así lo ha considerado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, quien ha puesto en valor “la revolución educativa” que materializan los populares. “El PP gobierna para dar soluciones y dotar a nuestros alumnos y docentes de centros educativos modernos y adaptados a sus necesidades presentes y futuras”, ha señalado.

"Resolvemos con hechos"

"Desde escuelas infantiles, a colegios e institutos, con una inversión de 121.576.763,04 euros financiada íntegramente por el Consell, resolvemos con hechos lo que otros abonaron con abandono durante ocho años”, ha incidido, añadiendo que "hay centros educativos de nueva planta, reformas integrales que han supuesto el derribo de las anteriores instalaciones y espacios más seguros, accesibles, eficientes y dimensionados a las demandas de la comunidad educativa”.

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La inversión que ejecuta el Consell de Juanfran Pérez Llorca, según Aguilella, llega “a todos los rincones de nuestra provincia: desde las grandes ciudades, como Almassora, hasta los pequeños municipios de interior, como Soneja”. “Se actúa con el compromiso de atajar los problemas que otros no resolvieron. Creemos que la educación es médula de nuestra sociedad de bienestar. Y lo demostramos con hechos, cumpliendo nuestra palabra”, ha concluido Aguilella.