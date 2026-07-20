La revisión del cambio de sexo del condenado por agresión sexual en Castellón, pendiente de un informe

La revisión del cambio de sexo que llevó a cabo en su documentación el castellonense condenado por varias agresiones sexuales Vicente L. G., quien está en prisión después de que la Policía Nacional lo detuviera tras casi un mes fugado, está pendiente de un informe.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado a Mediterráneo que la impugnación ya se ha producido y que el motivo por el cual la han realizado ha sido por el posible fraude de ley que habría cometido supuestamente Vicente L. G. cuando se cambió de sexo.

Asimismo, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat recalcaron que la celebración de la vista en la Audiencia Provincial de Castellón está a la espera de un informe para fijar la fecha del juicio en el tribunal de instancia de Castellón.

En prisión provisional

En la actualidad, Vicente L. G. se encuentra en prisión provisional desde el 8 de marzo, tras haber estado 28 días en busca y captura. Los agentes lo descubrieron el 7 de mayo en Montalbo, un pueblo de la provincia de Cuenca, donde se escondía en un chalet y recibía ayuda de una supuesta novia, de acuerdo con las autoridades. Un día después de su detención, la magistrada titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón decretó su ingreso en prisión provisional.

La Policía Nacional lo considera un peligroso agresor sexual, mientras que él niega todos los hechos que se le han imputado y los atribuye a causas ficticias montadas por un enemigo personal de su sector, el de los detectives privados. Su hermana defendió su inocencia en conversación con este diario, si bien se desvinculó de su intento de fuga.

Vicente L. G., quien tiene recurridas dos condenas por agresiones sexuales y que está condenado al menos a 12 años de prisión a falta de que sus condenas sean firmes, se escapó de la justicia cuando no compareció a una vista el pasado 9 de abril. Desde ese día, cuando se quitó su pulsera telemática en Valencia, estuvo en paradero desconocido durante casi un mes.

La vista para que un tribunal castellonense determine si su cambio de sexo fue fraudulento o no determinará parte de su posible defensa futura y también sobre su trato en la cárcel.

Valoración holística

Mientras, respecto a la solicitud que, según avanzó Radio Castellón Cadena Ser, habría realizado el condenado de ingresar en el módulo de mujeres, fuentes penitenciarias han señalado que "dónde cumple una pena privativa de libertad (o preventiva) una persona es una decisión de un equipo técnico que valora de forma holística el lugar más adecuado de cumplimiento. Se tienen en cuenta múltiples factores en esa decisión".