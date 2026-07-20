Sanitat reduce los servicios de ambulancia no urgentes y adelanta las altas durante la tarde del eclipse de sol

El eclipse total de sol, que tendrá lugar el 12 de agosto y que será visible en la parte norte de la Comunitat Valenciana, está marcado en rojo en el calendario de los valencianos y valencianas, pero también de los servicios de Emergencias. El dispositivo preparado por la Generalitat valenciana para ese día contempla una modificación del servicio de ambulancias y transportes sanitarios.

Así lo ha comunicado la Conselleria de Sanidad a los diferentes departamentos de salud a través de un correo y una instrucción en la que se pide reducir todos los servicios no urgentes "con el fin de minimizar riesgos asociados al incremento previsto del tráfico rodado y garantizar la adecuada atención de las situaciones urgentes". Lo explica un documento al que ha tenido acceso Levante-EMV. Es decir que Conselleria cancela todo lo posible para tener disponible el mayor número posible de la flota de ambulancias.

En general, se piden tres cosas. En primer lugar, Sanitat estipula que, durante la tarde del 12 de agosto, se mantendrán únicamente el transporte urgente y el programado de los servicios de hemodiálisis y radioterapia. En segundo lugar, se suspenden los traslados en ambulancia (TNA) de todos aquellos servicios no imprescindibles.

Así se pide no programar consultas, pruebas diagnósticas o técnicas a pacientes que precisen la ambulancia para regresar a su domicilio. Y, por último, Conselleria recomienda adelantar las altas de pacientes que necesitan ser llevados a casa por el transporte sanitario a las 14 horas o, en su defecto, posponerla para el día siguiente.

Fuentes de la Conselleria de Sanitat transmiten que se está "ultimando" la previsión y organización del eclipse, un dispositivo del que se dará información a lo largo de la presente semana.

El eclipse que unirá a millones de personas… y el pequeño gesto que puede marcar la diferencia / ED

La Comunitat Valenciana es el destino preferido para todos aquellos que quieren disfrutar de un fenómeno insólito desde hace más de 100 años en la autonomía. La Generalitat ha establecido ocho puntos oficiales para observar el cielo en la tarde del 12 de agosto, con una capacidad acoger a 84.500 personas, una masa significativa que se desplazará por carretera para llegar.

Además de estos puntos, todo el interior de la provincia de Castellón y el norte de Valencia han agotado sus plazas hoteleras, con precios desorbitados por encima de los 5.000 euros por noche. Por eso, se espera para ese día una gran afluencia de turistas desde otros puntos de España y una alta movilidad de tráfico rodado por las carreteras valencianas. De ahí, la instrucción del Servicio de Planificación y Coordinación de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario coordinado desde la Dirección General de Atención Hospitalaria.

Críticas de Compromís

La decisión de Sanitat ha levantado críticas por parte de Compromís. Su diputado Carles Esteve achaca al Consell que, mientras suspende los servicios sanitarios con motivo del eclipse, se mantiene la autorización para celebrar los festejos de 'bous al carrer'. Y eso pese a que, como explica en un comunicado, "la Generalitat ha remitido a los ayuntamientos recomendaciones para evitar eventos multitudinarios el 12 de agosto".

"El Consell no puede decirle a los enfermos que se quedan sin ambulancia para no colapsar las emergencias -, esgrime- y, al mismo tiempo, llenar las calles de toros que también necesitan dispositivos de seguridad y sanitarias". Según el nacionalista, la medida "no tiene justificación" y revela "las prioridades reales de este gobierno". En este sentido, Esteve ha pedido al Consell revisar todas las autorizaciones taurinas para la tarde del 12 de agosto y seguir "la misma lógica de precaución que se ha aplicado a los servicios sanitarios".