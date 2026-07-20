Estos son los hospitales de Castellón con demoras quirúrgicas por debajo de la media autonómica

La Conselleria de Sanitat ha publicado este lunes los datos corresponientes a la demora media quirúrgica correspondientes al ecuador del 2026. Y dos hospitales de la provincia de Castellón cuentan con demoras medias inferiores a la media autonómica. Según la Conselleria de Sanitat, estos centros sanitarios son el Hospital Provincial de Castellón, con una demora media de 35 días; y La Plana de Vila-real, con 55 días. También tiene una cifra inferior a la media el departamento de Vinaròs, conn 72 días.

En cuanto a la evolución de la lista de espera quirúrgica en su conjunto, es decir teniendo en cuenta todas las prioridades en función de cada patología, a fecha de junio de 2026 el número de pacientes pendientes de intervención se sitúa en 78.306 en la Comunitat, con una demora media de 88 días.

Prioridad 1

No obstante, la Conselleria de Sanitat hace hincapié en los pacientes en prioridad 1, es decir, aquellos cuyo estado clínico requiere una intervención en un plazo máximo de 30 días. En este caso, según Sanitat, se ha reducido hasta los 17 días el tiempo medio de espera para intervenirlos quirúrgicamente. Se trata del mejor dato registrado durante la presente legislatura y supone una reducción del 36 % respecto a junio de 2025, cuando la demora era de 27 días, y de más del 70 % respecto al inicio de la legislatura, cuando alcanzaba los 61 días.

Asimismo, la cifra de pacientes con esta prioridad en espera para someterse a una intervención quirúrgica se ha reducido a la mitad, ya que en junio de 2023 ascendía a 2.967 y al final de este último mes de junio se situaba en 1.493.

A pesar de la huelga

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacado que “la prioridad de este Consell ha sido desde el primer día garantizar que los pacientes con patologías más graves sean intervenidos en el menor tiempo posible. Los resultados demuestran que estamos cumpliendo ese objetivo, situando la demora media de prioridad 1 muy por debajo de los 30 días establecidos como referencia clínica, en concreto casi a la mitad de ese plazo recomendado”.

Asimismo, ha señalado que “en un escenario condicionado por circunstancias que han afectado a la actividad quirúrgica programada, nuestra prioridad ha sido preservar la atención de los pacientes con mayor gravedad y esa estrategia ha permitido seguir reduciendo la espera de quienes más lo necesitan”.

El conseller se refería así a las consecuencias de la huelga asociada a la tramitación del nuevo Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad, lo que ha condicionado la actividad quirúrgica programada y repercutido en la evolución de la lista de espera general.

En este contexto, Marciano Gómez ha señalado que “hemos preservado la capacidad de respuesta para aquellos pacientes cuya situación clínica no admite demora, demostrando que la organización del sistema sanitario debe estar siempre guiada por criterios asistenciales y no exclusivamente estadísticos”.

Prioridad 2

Por lo que respecta a la prioridad 2, que son aquellas intervenciones que han de realizarse en un plazo no superior a 90 días, también se observan avances importantes con respecto al inicio de la legislatura. El número de pacientes activos ha pasado de 17.214 en junio de 2023 a 12.899 en junio de este año, lo que implica una disminución del 25 %.