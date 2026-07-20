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Tráfico en Castellón: Varias carreteras de Castellón registran cortes de carril debido a obras

Según el mapa de la DGT, la red viaria de Castellón presenta afecciones durante la jornada de este lunes

Imagen de la AP-7 en Moncofa

Imagen de la AP-7 en Moncofa / DGT

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Adriana James

Adriana James

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este lunes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 10:30 horas.

AP-7

  • Castelló de la Plana (km 423 - 422): Obra, sentido decrecinte, Carril cortado

CV-10

  • La Torre d'en Doménec (km 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-14

  • Forcall (km 10-31): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Sierra Engarcerán (km 28 - 40): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Albocàsser (km 35 - 47): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Ares del Maestrat (km 39-55): Obra, sentido creciente Carril cortado

CV-124

  • Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

  • Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Càlig (km 14 - 19): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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  • Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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