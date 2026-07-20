Tráfico en Castellón: Varias carreteras de Castellón registran cortes de carril debido a obras

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este lunes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 10:30 horas.

AP-7

Castelló de la Plana (km 423 - 422): Obra, sentido decrecinte, Carril cortado

CV-10

La Torre d'en Doménec (km 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-14

Forcall (km 10-31): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Sierra Engarcerán (km 28 - 40) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Albocàsser (km 35 - 47) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Ares del Maestrat (km 39-55): Obra, sentido creciente Carril cortado

CV-124

Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

Cervera del Maestre (km 4 - 18) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Càlig (km 14 - 19): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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