Tráfico en Castellón: Varias carreteras de Castellón registran cortes de carril debido a obras
Según el mapa de la DGT, la red viaria de Castellón presenta afecciones durante la jornada de este lunes
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este lunes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 10:30 horas.
AP-7
- Castelló de la Plana (km 423 - 422): Obra, sentido decrecinte, Carril cortado
CV-10
- La Torre d'en Doménec (km 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-14
- Forcall (km 10-31): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Sierra Engarcerán (km 28 - 40): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Albocàsser (km 35 - 47): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Ares del Maestrat (km 39-55): Obra, sentido creciente Carril cortado
CV-124
- Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-135
- Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Càlig (km 14 - 19): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
N-225
- Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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