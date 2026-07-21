De Córdoba a Valladolid: los 17 aeropuertos españoles de Aena con menos tráfico de pasajeros que Castellón

El aeropuerto de Castellón recibe cada año a más pasajeros. Hasta 148.009 personas han pasado por la infraestructura durante los primeros seis meses del 2026. Un registro récord que mantiene a la base de Vilanova d'Alcolea con mayor actividad que otras 17 gestionadas por la empresa pública estatal Aena.

La instalación provincial resiste en un nivel similar al de años anteriores en la clasificación para este mismo periodo, en el que aún no consta el pico de demanda de los meses centrales del verano, por lo que el balance aspira a mejorar en próximas actualizaciones, una vez contabilizan ya la máxima actividad, con 16 rutas comerciales en funcionamiento y una operativa chárter semanal. En concreto, el aeropuerto provincial se sitúa en la posición número 34 del territorio nacional, justo por encima de El Hierro, en las Islas Canarias, con 147.768 viajeros, y Pamplona, con 121.705 usuarios. Y por debajo de Vitoria, con 190.425 pasajeros.

De La Gomera a Huesca

Castellón sobrepasa ampliamente otras bases del gestor aeroportuario estatal como La Gomera (59.029 viajeros), Badajoz (57.318), Valladolid (54.533), Ceuta (43.045) o León (30.253), quintuplicando en este caso su registro. También mejora exponencialmente los resultados de Córdoba (26.726), Logroño (19.269) o Algeciras (18.871).

De hecho, la instalación gestionada por Aerocas queda muy lejos, para bien, de los niveles de actividad de Salamanca (4.869), Son Bonet (3.808), Sabadell (3.103), Albacete (2.738), Burgos (1.527), Huesca-Pirineos (944) y Madrid-Cuatro Vientos (826).

El 9% de incremento de usuarios experimentado en el primer semestre deja además a Castellón como el 16º aeropuerto que más crece hasta junio, quedando en niveles similares a otras bases de mayor dimensión como Alicante-Elche Miguel Hernández (9,3%), Sevilla (9,8%), Asturias (8,6%) o Bilbao (8,1%). De hecho, Aena registra importantes retrocesos en algunas infraestructuras como Salamanca (-60,2%), Santiago (-40,1%), Burgos (-35,7%) o Tenerife Sur (-2,3%).

Más movimientos que 18 bases

Si se mira el número de movimientos de aeronaves, Castellón sube un escalón más en la clasificación y supera a 18 aeropuertos de Aena, gracias a sus 6.973 despegues y aterrizajes contabilizados en los primeros seis meses del año. De esta forma, queda muy cerca de Santiago (7.219) y justo por encima de Córdoba (6.730).

A la práctica, en estos momentos se puede volar desde Castellón a destinos nacionales como Palma de Mallorca, Asturias, Bilbao y Madrid. A ello se suma la oferta internacional a Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj, Bolonia, Manchester y Oporto