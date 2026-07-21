Aemet empeora la previsión por calor para Castellón: advierte de un día crítico con máximas superiores a 40 grados
La provincia vive un nuevo episodio de temperaturas extremas
Castellón está, de nuevo, inmersa en un episodio de ola de calor. Unos episodios que se están encadenando con tal rapidez que más de uno dirá que el verano es, todo él, una ola de calor. Para ellos, malas noticias: lo peor está por llegar.
Así lo muestran los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha actualizado su previsión hace unas horas, empeorando el panorama para los castellonenses con la extensión de la alerta amarilla en una mayor parte del territorio.
Alerta amarilla
Será el jueves cuando se vivirá el pico cálido de este episodio y Aemet ha ampliado el aviso para todo el interior entre las 13.00 y las 21.00 horas. Un relativo consuelo es que peor lo tienen en Valencia y Alicante, donde estará activa la alerta naranja en toda la provincia.
La previsión de Aemet contempla temperaturas que se pueden ir por encima de los 40 grados en municipios del interior, como por ejemplo en Montanejos, donde el mercurio puede dispararse hasta los 41. No será mucho mejor la situación en el Alto Palancia, e incluso puede llegarse a esos registros en Els Ports. En el litoral, de nuevo, las temperaturas serán mucho más benevolentes, con máximas de 34 grados.
El pasado domingo 19, Castelló no bajó de los 26,9 grados, convirtiéndose en la temperatura mínima más alta para el mes de julio en España.
Peligro máximo de incendios
Esta situación meteorológica hace que Castellón afronte los días más complicados de lo que va de verano de riesgo de incendios forestales, debido a la peligrosa combinación de calor y combustible disponible, por lo que los expertos en la lucha contra el fuego apelan a tomar las máximas precauciones a la ciudadanía a la hora de acceder al ámbito forestal.
Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
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