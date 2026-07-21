Arranca la ola de calor en Castellón: así evolucionará la previsión

En lo que llevamos de verano, la península ya ha sufrido dos olas de calor oficiales. Además de estas, se han sucedido varios episodios cálidos que han dejado temperaturas extremas en numerosos puntos del territorio. Hoy, España afronta el inicio de la tercera ola de calor que alcanzará el pico cálido este jueves y que, según los modelos, no será la última.

Las altas temperaturas continúan siendo habituales en toda la Comunitat Valenciana. El calor no da tregua y los termómetros ya alcanzan valores térmicos de récord. El pasado domingo 19, Castelló no bajó de los 26,9 grados, convirtiéndose en la temperatura mínima más alta para el mes de julio.

Alerta por altas temperaturas

Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varias alertas por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana. El aviso es amarillo en el interior sur de Castellón. El litoral de Valencia y el sur de Alicante también mantienen activa la alerta amarilla, mientras que en el interior de Valencia es naranja. Para mañana, se mantendrán los avisos amarillos en el interior de Valencia y en Alicante. En Castellón, la Aemet no ha activado ninguna alerta, aunque habrá que seguir pendiente de los termómetros.

Previsión del miércoles

De cara a la próxima jornada, los termómetros de la provincia superarán la barrera de los 30 grados, siendo estas las máximas más elevadas previstas para mañana:

Atzeneta del Maestrat : 35 grados

: 35 grados Segorbe : 34 grados

: 34 grados Onda : 34 grados

: 34 grados L'Alcora : 34 grados

: 34 grados Zorita del Maestrazgo : 34 grados

: 34 grados Montanejos : 33 grados

: 33 grados Castelló : 33 grados

: 33 grados Les Coves de Vinromà: 33 grados

Durante la próxima jornada, los cielos de la provincia presentarán intervalos de nubes medias y altas en todo el territorio. Por la tarde, la nubosidad podrá dejar precipitaciones débiles en el interior norte que podrán venir acompañadas de fuertes rachas de viento. De cara a la noche, los cielos se mantendrán despejados y el calor no dará tregua. Los modelos prevén que las temperaturas oscilen entre los 21 y 23 grados, temperaturas tropicales que se registrarán en casi toda la provincia. En el litoral, las temperaturas podrán alcanzar los 27 grados, temperaturas tórridas ya habituales en las noches de Castellón.

Riesgo extremo

Con las temperaturas extremas se dispara el riesgo de incendio, por lo que se vuelve fundamental extremar las precauciones. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado para hoy el nivel extremo de riesgo de incendio forestal en todo el interior de Castellón, mientras que se activa el riesgo alto en el litoral.

Próximos días

Será este jueves cuando los termómetros alcancen el pico cálido de la tercera ola de calor, dejando valores de hasta 40 grados en varios puntos del sur de la provincia, como Bejís y Montanejos.

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Esta es la previsión por municipios de cara a los próximos días según Aemet: