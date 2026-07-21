Los bomberos de la Diputación de Castellón verán mejoradas sus condiciones: en unas semanas lo verán en sus nóminas

El Consorcio Provincial de Bomberos mejora las condiciones laborales de los bomberos de la Diputación de Castellón.

La dirección del Consorcio ha iniciado la tramitación administrativa correspondiente para dotar al presupuesto de los recursos necesarios para hacer efectivo el abono del 100% de la carrera profesional en la próxima nómina de septiembre.

Carrera profesional

"Mejorar las condiciones de los bomberos es una prioridad en nuestra acción de gobierno y ahora damos un paso decisivo para hacer realidad una reivindicación largamente esperada por el personal del Consorcio", ha expresado el diputado de Bomberos, David Vicente. Así, con esta actuación se avanza de manera firme en el reconocimiento de la carrera profesional y en el cumplimiento de un compromiso que, durante años, ha sido una demanda compartida por la plantilla.

A partir de este momento, se inicia la tramitación administrativa prevista hasta su aprobación definitiva por el órgano competente. "Una vez completado este procedimiento y cumplidos los requisitos legales y presupuestarios, podrá procederse al abono de las cantidades correspondientes", ha explicado David Vicente, quien ha incidido en que "sabemos de la importancia que tiene el reconocimiento de la carrera profesional y, por ello, vamos a trabajar para que este proceso culmine en el menor plazo posible y con todas las garantías jurídicas".

Reconocimiento a la plantilla

"Este avance supone un reconocimiento al esfuerzo que realizan a diario los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos y al trabajo desarrollado durante todos estos años, de ahí nuestro compromiso para que sea reconocido a la mayor brevedad posible", ha finalizado el diputado provincial.