Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en CastellóRefugio Guerra CivilMultiplica por 8 la tasa de alcoholCuriosidades reinas CastellóAeropuerto CastellónHuelga empresa azulejera
instagramlinkedin

Castellón afronta los días más complicados de lo que va de verano en riesgo de incendios forestales: "Hay mucho potencial para que se dé un gran fuego"

La combinación de combustible seco, ola de calor y rayos disparan el riesgo de incendios

Incendio en Catí

Incendio en Catí

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La provincia de Castellón afronta los días más complicados de lo que va de verano de riesgo de incendios forestales, debido a la peligrosa combinación de calor y combustible disponible, por lo que los expertos en la lucha contra el fuego apelan a tomar las máximas precauciones a la ciudadanía a la hora de acceder al ámbito forestal y las zonas de interfaz agrícola-forestal y urbano-forestal. 

"Hay mucho potencial para que se dé un gran incendio", advertía Juan Carlos Villanueva, delegado de CCOO y bombero de las unidades helitransportadas, quien señalaba que "los diez o quince próximos días son los más peligrosos del año". En ese sentido, Villanueva señalaba que la vegetación se ha ido secando por el efecto acumulado de las olas de calor, con lo que el potencial de riesgo va subiendo. De ahí que apeló a la población a estar atenta a los avisos meteorológicos y del 112 y que se abstengan de realizar cualquier tipo de ignición en terreno forestal, porque puede ser el detonante de un gran incendio, que se agravaría con la virulencia del viento.

Un cóctel explosivo

Por su parte, Fernando Pérez, jefe de la sección forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, hacía referencia a que el estrés hídrico acumulado en la vegetación aumenta drásticamente el peligro de incendios. Y resalta la peligrosa combinación de temperaturas extremas y tormentas eléctricas que se va a dar hasta el jueves. Precisamente este martes el interior de Castellón estaba en situación de riesgo extremo de incendios en el interior de Castellón. El lunes ya se declaró un fuego en Catí provocado por cuatro rayos, que este martes se ha dado por controlado. En ese sentido, Pérez recordaba que "a medida que va avanzando el verano el estrés que sufre la vegetación se va acumulando". "Si a una ola le sigue otra no se rebaja el contador, sino que llueve sobre mojado", resumía.

Ante esta situación, el Consorcio Provincial de Bomberos ha reforzado ciertos servicios y también se han reforzado algunas unidades de bomberos forestales. "Los medios que tenemos están al 100%", ha declarado.

En ese sentido, ha recordado que en la anterior ola de calor, a mediados de julio, la Generalitat restringió el acceso a los parques naturales, la suspensión de obras y trabajos forestales y disparo de fuegos artificiales. Entre sus recomendaciones, evitar el uso de radiales o maquinaria que pueda generar fuegos, tanto en el monte como en la zona de interfaz urbano forestal. Además recordó la prohibición de realizar quemas agrícolas.

Pico de jueves a viernes

Por su parte, desde la Generalitat han recordado que se están realizando vuelos de vigilancia preventiva. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que el pico cálido de esta ola de calor en la Comunitat Valenciana se producirá el jueves y viernes.

Noticias relacionadas y más

Pico de la ola de calor

El sábado descenderán de forma significativa por el interior, pero ascenderán probablemente en el litoral por el viento de poniente. A nivel de temperaturas se ha decretado aviso amarillo este jueves por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el interior de Castellón por temperaturas de 37º, aunque en puntos como Montanejos pueden superarse los 40º. Este martes la sensación térmica superaba los 39-40º en puntos del litoral como Torrenostra, Almenara o Nules, pero las máximas de momento se sitúan en 37º, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de Castellón recupera los vuelos directos a una 'joya' del Mediterráneo: billetes desde 37 euros
  2. Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda
  3. El pueblo a menos de una hora de Castellón donde Cristina Pardo encuentra refugio tras dejar laSexta: Poco más de 2.000 habitantes y patrimonio medieval
  4. Un corredor de Castellón herido por asta de toro en el último encierro de San Fermín
  5. Movimientos en las parroquias de Segorbe Castellón: el obispo ha dispuesto estas incorporaciones y ceses
  6. Primer paso para reabrir una cadena de supermercados en Castellón: esta es la empresa que aspira a estos locales
  7. ¿Cómo afectará la nueva ola de calor a Castellón y cuál será el peor día?
  8. Cortes de luz programados para el lunes en Castellón. Encuentra aquí las localidades afectadas

Castellón afronta los días más complicados de lo que va de verano en riesgo de incendios forestales: "Hay mucho potencial para que se dé un gran fuego"

Castellón afronta los días más complicados de lo que va de verano en riesgo de incendios forestales: "Hay mucho potencial para que se dé un gran fuego"

Aemet empeora la previsión por calor para Castellón: advierte de un día crítico con máximas superiores a 40 grados

Aemet empeora la previsión por calor para Castellón: advierte de un día crítico con máximas superiores a 40 grados

PortCastelló busca atraer empresas egipcias con ahorros del 23% en costes logísticos

PortCastelló busca atraer empresas egipcias con ahorros del 23% en costes logísticos

Los bomberos de la Diputación de Castellón verán mejoradas sus condiciones: en unas semanas lo verán en sus nóminas

La Diputación de Castellón refuerza las ayudas para mejorar la seguridad en municipios de menos de 20.000 habitantes

La Diputación de Castellón refuerza las ayudas para mejorar la seguridad en municipios de menos de 20.000 habitantes

Sanitat finaliza la ampliación de Urgencias del Hospital General de Castelló tras invertir 10,5 millones de euros

Arranca la ola de calor en Castellón: así evolucionará la previsión

Arranca la ola de calor en Castellón: así evolucionará la previsión

La Generalitat concede 6,2 millones de euros a pymes industriales de Castellón: las empresas elegidas

La Generalitat concede 6,2 millones de euros a pymes industriales de Castellón: las empresas elegidas
Tracking Pixel Contents