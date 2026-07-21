Castellón afronta los días más complicados de lo que va de verano en riesgo de incendios forestales: "Hay mucho potencial para que se dé un gran fuego"

La provincia de Castellón afronta los días más complicados de lo que va de verano de riesgo de incendios forestales, debido a la peligrosa combinación de calor y combustible disponible, por lo que los expertos en la lucha contra el fuego apelan a tomar las máximas precauciones a la ciudadanía a la hora de acceder al ámbito forestal y las zonas de interfaz agrícola-forestal y urbano-forestal.

"Hay mucho potencial para que se dé un gran incendio", advertía Juan Carlos Villanueva, delegado de CCOO y bombero de las unidades helitransportadas, quien señalaba que "los diez o quince próximos días son los más peligrosos del año". En ese sentido, Villanueva señalaba que la vegetación se ha ido secando por el efecto acumulado de las olas de calor, con lo que el potencial de riesgo va subiendo. De ahí que apeló a la población a estar atenta a los avisos meteorológicos y del 112 y que se abstengan de realizar cualquier tipo de ignición en terreno forestal, porque puede ser el detonante de un gran incendio, que se agravaría con la virulencia del viento.

Un cóctel explosivo

Por su parte, Fernando Pérez, jefe de la sección forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, hacía referencia a que el estrés hídrico acumulado en la vegetación aumenta drásticamente el peligro de incendios. Y resalta la peligrosa combinación de temperaturas extremas y tormentas eléctricas que se va a dar hasta el jueves. Precisamente este martes el interior de Castellón estaba en situación de riesgo extremo de incendios en el interior de Castellón. El lunes ya se declaró un fuego en Catí provocado por cuatro rayos, que este martes se ha dado por controlado. En ese sentido, Pérez recordaba que "a medida que va avanzando el verano el estrés que sufre la vegetación se va acumulando". "Si a una ola le sigue otra no se rebaja el contador, sino que llueve sobre mojado", resumía.

Ante esta situación, el Consorcio Provincial de Bomberos ha reforzado ciertos servicios y también se han reforzado algunas unidades de bomberos forestales. "Los medios que tenemos están al 100%", ha declarado.

En ese sentido, ha recordado que en la anterior ola de calor, a mediados de julio, la Generalitat restringió el acceso a los parques naturales, la suspensión de obras y trabajos forestales y disparo de fuegos artificiales. Entre sus recomendaciones, evitar el uso de radiales o maquinaria que pueda generar fuegos, tanto en el monte como en la zona de interfaz urbano forestal. Además recordó la prohibición de realizar quemas agrícolas.

Pico de jueves a viernes

Por su parte, desde la Generalitat han recordado que se están realizando vuelos de vigilancia preventiva. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que el pico cálido de esta ola de calor en la Comunitat Valenciana se producirá el jueves y viernes.

Pico de la ola de calor

El sábado descenderán de forma significativa por el interior, pero ascenderán probablemente en el litoral por el viento de poniente. A nivel de temperaturas se ha decretado aviso amarillo este jueves por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el interior de Castellón por temperaturas de 37º, aunque en puntos como Montanejos pueden superarse los 40º. Este martes la sensación térmica superaba los 39-40º en puntos del litoral como Torrenostra, Almenara o Nules, pero las máximas de momento se sitúan en 37º, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).