La Diputación de Castellón refuerza las ayudas para mejorar la seguridad en municipios de menos de 20.000 habitantes

La Junta de Gobierno de la Diputación de Castellón ha dado el visto bueno a las bases que regirán una medida encaminada a la mejora de la seguridad ciudadana en localidades de menos de 20.000 habitantes. De esta manera, los consistorios que tengan edificios de su titularidad pendientes de derribo podrán presentarse a una línea de subvención dotada de 300.000 euros. Es el triple de lo previsto inicialmente.

La presidenta de la administración provincial, Marta Barrachina, expone que desde esta institución "trabajamos cada día para dar respuestas a las necesidades reales de nuestros alcaldes y alcaldesas. Esta nueva convocatoria, en la que hemos triplicado el presupuesto previsto de manera inicial, demuestra nuestra voluntad de estar al lado de los 135 ayuntamientos, especialmente de los más pequeños, dotándoles de más recursos para afrontar actuaciones que mejoren la calidad de vida de sus vecinos".

Más presupuesto

Barrachina destaca que la nueva convocatoria llega dos semanas después de que se dejara sin efecto la convocatoria inicial, con la finalidad de "dotarla de más presupuesto para llegar a más municipios y seguir mejorando la seguridad de nuestros pueblos". "Hemos trabajado con agilidad para que los ayuntamientos puedan beneficiarse cuanto antes de unas ayudas que son fundamentales para mejorar la seguridad y el entorno urbano", añadió.

La convocatoria permitirá actuar sobre edificios que presenten importantes deficiencias o se encuentren en situación de ruina, contribuyendo a generar nuevas oportunidades para los municipios y sus vecinos. Al respecto, la presidenta del gobierno provincial ha asegurado que "gracias a esta línea de subvenciones, diferentes ayuntamientos de la provincia han llevado a cabo, en los dos últimos años, el derribo de edificios y ahora, nuevos ayuntamientos se beneficiarán de estas ayudas para derribar edificios que puedan suponer un peligro para los viandantes".

Edificios en ruina

Así, podrán beneficiarse los municipios de la provincia de Castellón de menos de 20.000 habitantes. Cabe indicar que son objeto de ayuda los gastos de inversión, entre los que se incluyen los gastos en obras de ejecución del derribo y retirada de escombros, incluyendo en todo caso presupuesto de ejecución por contrata, honorarios de redacción de proyecto y honorarios de dirección.

Y a la hora de la adjudicación, se premiará la antigüedad de la edificación y el grado de deterioro del inmueble, seguido del posterior destino del suelo y la población total del municipio.

Seguridad ciudadana

Con ello, "buscamos priorizar aquellos proyectos que generen un mayor beneficio a la población, asegurando que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente y que las actuaciones contribuyan a revitalizar nuestros municipios, especialmente los más pequeños", ha apuntado el vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado.

Asimismo, Folgado ha destacado la buena acogida que ha tenido esta línea de subvenciones desde su puesta en marcha, señalando que "con esta convocatoria garantizamos espacios más seguros para los vecinos y vecinas de nuestros municipios".

Plazo de solicitudes

Los interesados en concurrir a este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.