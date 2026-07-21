FAMPA Castellón Penyagolosa considera insuficientes las medidas provisionales de confort térmico y reclama soluciones estructurales urgentes frente al calor en los colegios

La FAMPA Castellón Penyagolosa considera insuficientes las medidas provisionales de confort térmico anunciadas por la Conselleria de Educación y advierte que la adquisición de equipos portátiles de aire acondicionado es una solución que se queda demasiado corta ante un problema estructural. Además, la federación no considera acertado que se traslade a los equipos directivos la responsabilidad de decidir y gestionar esta compra.

De este modo han valorado el anuncio del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sobre que la Generalitat ha transferido 16 millones de euros “para acometer la climatización urgente de 1.616 centros educativos de la Comunitat Valenciana, lo que va a permitir que los colegios dispongan de recursos necesarios para actuar antes del comienzo del próximo curso escolar”.

La entidad insiste en que, tal como viene reclamando desde hace tiempo, hacen falta soluciones estructurales y una aceleración de los plazos de ejecución de los planes definitivos de los que habla la Conselleria destinados a adaptar los centros educativos a las nuevas condiciones climáticas. Desde la federación se advierte que delegar en las direcciones de los centros la decisión sobre qué aparatos adquirir es un error, ya que estos no tienen por qué disponer de los conocimientos técnicos necesarios para determinar cuál es la mejor opción para climatizar los espacios educativos.

Olas de calor constantes

En este sentido, representantes de la entidad señalan: «Hace mucho tiempo que esperamos que la Conselleria adopte medidas para dar respuesta a una realidad marcada por las constantes olas de calor. Esta propuesta puede ser útil como actuación puntual para aliviar la situación en determinadas aulas o centros, pero no puede convertirse en la respuesta definitiva. Es solo una solución temporal ante un problema de gran magnitud.

Necesitamos que se ponga en marcha, con la máxima urgencia, un plan serio, ambicioso y efectivo para garantizar unas condiciones adecuadas de aprendizaje y trabajo». A pesar de que la Conselleria presenta esta instrucción como una actuación provisional mientras se desarrolla el Plan EduClima, la FAMPA espera que este proyecto autonómico esté dotado de los recursos necesarios y se ejecute con la máxima celeridad. Desde la entidad recuerdan que el alumnado y todas las personas que trabajan en los centros educativos no pueden continuar soportando unas temperaturas extremas que, año tras año, son más frecuentes y más intensas.

Patios son sombra

Por eso, la FAMPA Castellón Penyagolosa reitera la necesidad de avanzar en la adaptación de los centros educativos a las nuevas condiciones climáticas de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, tal como ya reclamó al inicio del curso pasado. La federación defiende no solo la climatización de las aulas, sino también la transformación de los espacios escolares, especialmente de los patios, mediante la implantación de infraestructura verde que combine zonas de sombra natural, arbolado y espacios que contribuyan a reducir la temperatura ambiental. Igualmente, considera necesario incorporar pavimentos permeables que mejoren la gestión del agua de lluvia y contribuyan a disminuir el riesgo de inundaciones.

El objetivo tiene que ser convertir los centros educativos en espacios más saludables, sostenibles y preparados para afrontar los retos climáticos del futuro, señalan.