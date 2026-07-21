El General de Castellón sigue por encima de la media autonómica y aumentan las personas en lista de espera

El número de personas que aguardan una cirugía en el Hospital General de Castellón se ha incrementado en 300 en los últimos seis meses, al pasar de 3.510 en diciembre de 2025 a 3.810 en junio del 2026, según los datos de la Conselleria de Sanitat, correspondientes a junio de 2026 publicados el lunes. Con cien días de demora media, este es el único centro sanitario público de la provincia que está por encima de la media autonómica, que es de 88 jornadas.

No obstante, el departamento de salud de Castellón es el que más ha mejorado sus cifras, al reducir en 19 jornadas la demora respecto a diciembre. De este modo abandona el top cinco de los hospitales valencianos con más retrasos, que lidera el Hospital General de Alicante, con 145 días. El General de Castelló ocupa ahora el sexto puesto en el ránking autonómico.

Alza autonómica y huelga

En términos globales, el número de pacientes que esperan a pasar por el quirófano en hospitales públicos castellonenses ha descendido en el último semestre. En total, son 6.482 personas, lo que supone 60 menos.

En cambio, en la Comunitat se ha producido un incremento, con 78.306 usuarios pendientes de ser operados, frente a los 72.800 de diciembre del 2025, aunque sigue estable en 88 días el plazo para pasar por quirófano. En ese sentido, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, se refirió a las consecuencias de la huelga asociada a la tramitación del nuevo Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad, que «ha condicionado la actividad quirúrgica programada y repercutido en la evolución de la lista de espera general».

Esta es una lista de espera para intervenciones quirúrgicas. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Provincial de Castellón

El Hospital Provincial de Castellón se mantiene como el centro sanitario de la Comunitat con menos demora quirúrgica, con 35 días, uno más que en diciembre del 2025. En este centro sanitario hay 434 pacientes a la espera de pasar por el cirujano en junio de 2026, cuando un año atrás eran 551. Por especialidades, las que más retrasos presentan son Urología y Cirugía Plástica, con 54 días; mientras Ginecología está en 46, Cirugía General se queda en 39 días y Traumatología con 38.

Descenso de la demora en La Plana

Destaca el descenso de demora quirúrgica en el Hospital de La Plana, que ha pasado de 68 a 55 días. Un total de 1.195 pacientes aguardaban cita para operarse a mediados de junio, cuando hace seis meses eran 1.334. Por especialidades, Dermatología está en 126 días, Otorrinolaringología está en 65 días, Cirugía General en 60 días, Traumatología en 50 días, Urología en 40 y Ginecología en 11.

Aumentan los días de espera en Vinaròs

En cambio, en el Comarcal de Vinaròs, el tiempo medio pasa de 59 a 72 días, aunque hay menos pacientes pendientes de quirófano, 1.043 cuando hace seis meses eran 1.147. Por especialidades, para Urología hay que aguardar 121 jornadas, en Traumatología 91, en Ginecología 85; Cirugía General está en 64 días, Otorrinolaringología en 43 y Oftalmología en 39.

Hospital General

Mientras, las que acarrean mayor demora en el General de Castellón son Urología, con 237 días, Pediatría con 168, y Otorrinolaringología con 122. En medio se sitúan Neurocirugía, con 95, Cirugía Ortopédica, con 89 y Cirugía Ginecológica con 83. Las que menos esperas presentan son cirugía general 43; Oftalmología, 47, cirugía vascular, 60.