La Generalitat concede 6,2 millones de euros a pymes industriales de Castellón: las empresas elegidas

La Generalitat Valenciana ha publicado la resolución de las ayudas Inpyme 2026, destinadas a pymes industriales. La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que este mecanismo "se ha consolidado como uno de los principales instrumentos de la Estrategia de Reindustrialización de la Comunitat Valenciana 2024-2028 para impulsar la modernización, la innovación y el crecimiento de la industria valenciana", con un aumento de las empresas beneficiarias, "facilitando que más empresas inviertan en innovación, modernización, digitalización y mejora de sus procesos productivos y productos".

De los 49,26 millones de euros otorgados en la convocatoria, 6,2 millones corresponden a compañías ubicadas en Castellón. En total, el listado publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) muestra que se han concedido ayudas a 89 firmas repartidas por la geografía provincial.

Apoyo a la industria

Para la consellera, "las cifras demuestran que las políticas de apoyo a la industria funcionan", y ha resaltado que con ellas "estamos ayudando a que nuestras empresas sean más competitivas, generen empleo de calidad y sigan creando oportunidades en todo el territorio de la Comunitat Valenciana". Las ayudas financiarán hasta el 30% de la inversión solicitada. En el caso de localidades en riesgo de despoblación, este porcentaje crece hasta el 40%. El importe máximo para cada proyecto era de 200.000 euros.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Tabla de empresas beneficiarias de la línea INPYME 2026.

En el caso de Castellón, todos los proyectos incluidos en Inpyme 2026 suman una inversión de 22,29 millones de euros, que abarcan todo tipo de sectores, desde la cerámica y la maquinaria hasta empresas de muebles, materiales de construcción o firmas relacionadas con el sector agroalimentario. Entre las actuaciones incluidas se contempla la modernización de instalaciones, la digitalización de procesos, la mejora de la sostenibilidad, el aumento de la capacidad productiva o herramientas para reforzar la competitividad industrial.

Inversión y empleo

Marián Cano valora que la industria "vuelve a demostrar que es uno de los grandes motores del progreso de la Comunitat Valenciana" y ha asegurado que las subvenciones Inpyme "significan más inversión, más empleo y más oportunidades para nuestros municipios porque estamos poniendo los recursos donde más impacto generan: en las empresas que crean riqueza, fijan población y construyen el futuro económico de nuestra tierra".

Al mismo tiempo, subraya que "los datos hablan por sí solos: cada euro público moviliza inversión privada, impulsa la innovación y fortalece la capacidad competitiva de nuestras pymes". "Las ayudas Inpyme son una herramienta clave para fortalecer nuestras empresas y garantizar empleo estable y de calidad en todos los municipios del territorio", ha continuado, con una especial atención a municipios del interior afectados por el riesgo de despoblación.

Balance autonómico

En el conjunto de la Comunitat, las pymes beneficiarias han sido 853. Los cálculos efectuados por la consellera reflejan que con las ayudas se producirá "una inversión inducida de 178 millones de euros, se garantizarán 27.111 empleos y la creación de 1.023 nuevos puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana".