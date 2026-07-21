Ya hay fecha para la apertura de un nuevo 'outlet' de marcas en Castellón

Una conocida cadena retailer off-price de moda y artículos para el hogar líder en Europa abrirá sus dos primeras tiendas en la Comunitat Valenciana en los próximos meses, una de ellas, en Castellón, la que será su cuarto establecimiento en España tras las aperturas en este ejercicio en Alcorcón (Madrid) y Barcelona; y la del próximo 17 de septiembre en Alfafar (Valencia).

Gracias a su modelo, la compañía ofrece grandes marcas y productos de calidad con precios de hasta un 60% menos que el PVR durante todo el año, que lo convierten en un gran outlet. Se trata de TK Maxx forma parte del grupo TJX Europe, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria y más de 740 tiendas repartidas por diferentes países europeos. ¿Cuándo y dónde se establecerá en Castelló? Según han comunicado hoy fuentes de la compañía, abrirá sus puertas en octubre en el Centro Comercial Salera de Castelló y lo hará en una superficie de más de 1.800 m2, superior a la de València, de más de 1.300 m2. Su emplazamiento es la antigua zona del departamento de textil del hipermercado AlCampo, como ya anunció este rotativo.

De firmas de lujo a diseñadores emergentes a precios de chollo

Emplezamiento del nuevo local de TK Maxx en Salera. / TONI LOSAS

Ambos espacios ofrecerán a los clientes la experiencia de compra única de TK Maxx, con una amplia selección de artículos de moda masculina y femenina, ropa deportiva, infantil, calzado, complementos, belleza y decoración para el hogar todo bajo el mismo techo. Los consumidores podrán encontrar desde firmas de lujo a diseñadores emergentes con un estoc que se renueva, y con enblemas como Adidas, Vans, Levi's, Guess, Moschino, Adolfo Domínguez o Tommy Hilfiger.

Recientes aperturas en Salera y más en proyecto

Este mes de julio el centro comercial Salera de Castellón ha incorporado a su oferta una nueva firma con la apertura de Cortefiel, una de las marcas de moda más reconocidas del panorama nacional. Su llegada se produce en el antiguo emplazamiento de Bershka, después de que la firma del grupo Inditex se trasladara a un nuevo local de mayor superficie para implantar su último modelo de tienda. El movimiento forma parte de una reorganización interna del centro comercial que también ha incluido el traslado de Stradivarius y que ha abierto la puerta a nuevas incorporaciones.

Reapertura de Cortefiel en Salera este mes de julio. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Por otro lado, Flying Tiger Copenhagen ha abierto también este mes de julio en la planta baja del centro comercial, entre Ulanka y Décimas.

El centro también ha incorporado recientemente a Scalpers y prevé que próximamente desembarque Rossellimac, Apple Premium Reseller especializado en tecnología y servicios vinculados a los productos de Apple. Ambas marcas ya cuentan con presencia en el centro.

Novedades varias veces por semana

La empresa TK Maxx lega a España con sus tiendas 'outlet'. / Mediterráneo

Diana Blanco Martínez, AVP Retail Country Manager de TK Maxx España ha señalado: "Estamos muy ilusionados de llegar por primera vez a la Comunidad Valenciana con la apertura de nuestras tiendas en Castellón y Alfafar. Se trata de dos ubicaciones con una gran actividad comercial y una amplia área de influencia, que nos permitirán acercar la experiencia de TK Maxx a un mayor número de consumidores". Los productos disponibles están expuestos al público y, una vez que se agotan, no vuelven; el estoc se renueva con novedades varias veces por semana.

TJX Europe forma parte de The TJX Companies, Inc., el retailer off-price de artículos de moda y hogar líder en el mundo. Con más de 30 años de presencia en Europa, TK Maxx inauguró su primera tienda en el Reino Unido en 1994. Desde entonces, TJX Europe se ha convertido en una empresa omnicanal europea con más de 740 tiendas, que opera con dos marcas en seis países: el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Polonia, Austria y los Países Bajos. A partir de este 2026, colaborará con Ayuda en Acción en España. Los fondos recaudados contribuirán a que jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan seguir estudiando, aprendan habilidades, reciban orientación y ganen la confianza que necesitan para avanzar en el mundo laboral.