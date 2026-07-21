PortCastelló busca atraer empresas egipcias con ahorros del 23% en costes logísticos

PortCastelló ha presenado a la comunidad logística y empresarial de Egipto las ventajas competitivas del puerto de Castellón, en el marco de la misión comercial que la Autoridad Portuaria de Castellón desarrolla esta semana en el país africano. La delegación castellonense liderada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha desgranado las ventajas, entre las que destacan la agilidad en la gestión de mercancías y las significativas reducciones de costes que ofrece el puerto castellonense en comparación con otros hubs logísticos saturados del Mediterráneo.

Se calcula que la eficiencia operativa de las terminales de PortCastelló permite ofrecer un ahorro estimado del 23%. A ello se suman los incentivos fiscales y comerciales del puerto, como la reducción del 40% en las tasas aplicadas a los contenedores, consolidando a Castellón como una de las opciones más rentables del arco mediterráneo para el tráfico con Egipto, que actualmente ocupa el noveno puesto en el ranking de volumen de tráfico comercial con el puerto de Castellón.

Encuentros B2B con más de un centenar de empresas

Delegación en Egipto. / Mediterráneo

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha puesto en valor el alcance de esta misión: «Egipto supone un gran potencial para el puerto de Castellón y los encuentros B2B planificados con más de cien empresas nos permiten demostrar directamente sobre el terreno que no solo ofrecemos conectividad marítima de primer orden, sino también una ventaja real en costes y sostenibilidad ambiental”.

Ibáñez se ha referido también a la importancia de acudir a esta misión comercial “acompañados de nuestra comunidad portuaria y los representantes de nuestras terminales”. En este sentido, el máximo responsable de PortCastelló se ha referido a uno de los mayores hitos que se han logrado, que es la polivalencia de las terminales “para ser el puerto de referencia de todo el Mediterráneo, unido a la intermodalidad y al acceso viario del sur”. “Estamos en un momento estratégicamente envidiable desde el punto de vista operativo, de infraestructuras y posibilidades para construir un gran puerto”, ha concluido.

Un aliado "prioritario" y clave para la cerámica

«Egipto representa un aliado prioritario y nuestro noveno mercado internacional, un enclave con un potencial de crecimiento extraordinario para PortCastelló en nuestra estrategia de diversificación comercial”, ha indicado Ibáñez.

Además, ha explicado que “esta misión consolida nuestras sólidas conexiones actuales en sectores clave como el cerámico y el de los graneles, y además nos proyecta hacia el futuro como una infraestructura eficiente capaz de proporcionar reducciones drásticas de costes operativos a los exportadores e importadores”.

En 2025, el mercado egipcio representó el 3,59% del total de las mercancías movidas en PortCastelló. Por tipología de carga, destacan los graneles sólidos —principalmente cemento a granel, coque y urea—, seguidos de la mercancía general, donde sobresalen los cítricos, fritas y esmaltes cerámicos.

El viaje continúa mañana en Alejandría

La delegación continuará mañana su programa de internacionalización con el desplazamiento de la comitiva hacia Alejandría, donde se mantendrán nuevas reuniones con los organismos reguladores del transporte marítimo en el país árabe. En esta ciudad se prevén visitas técnicas y reuniones con el Contralmirante Hussein Mostafa Al Jezery, presidente del Sector de Transporte Marítimo y Logística de Egipto (MTLS), y con la Alexandria Business Association.

Noticias relacionadas

La iniciativa institucional impulsada por la Autoridad Portuaria de Castellón se desarrolla bajo la organización de la Cámara de Comercio de Castellón, en colaboración con la Fundación PortCastelló y la Oficina Económica y Comercial de España en El Cairo. Asimismo, la acción se enmarca en el Programa Pyme Global y cuenta con la cofinanciación de los Fondos FEDER.