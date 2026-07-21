I Premios Valor y Servicio: Diez historias de ‘héroes sin capa’ y un compromiso social sin límites

Un hombre abre de urgencia las puertas de un restaurante que debía permanecer cerrado y acaba convirtiéndolo en refugio para 600 viajeros atrapados por el mayor apagón eléctrico vivido en España.

Dos agentes se lanzan al mar para salvar a unos bañistas frente al castillo de Peñíscola sin más protección que una cuerda. Cuatro policías atraviesan una cortina de humo para sacar con vida a una mujer atrapada por un incendio.

Otros dos consiguen devolver el pulso a un vecino en parada cardiorrespiratoria antes de que lleguen los sanitarios. Mientras tanto, otros profesionales llevan décadas coordinando las grandes emergencias de la provincia, y hay quien ha entendido que servir también significa prevenir, educar o preparar mejor a quienes vendrán después.

Los premiados David Buch Buch (Rte. Casa Tere en la Ribera de Cabanes)

(Rte. Casa Tere en la Ribera de Cabanes) Daniel Moreira Paz (Guardia Civil destinado en Vinaròs)

(Guardia Civil destinado en Vinaròs) Agustín Bayarri Ayza (Policía Local de Peñíscola)

(Policía Local de Peñíscola) Manuel Sánchez Tribaldos (Policía Nacional)

(Policía Nacional) Andrés Peralta Sales (Policía Nacional)

(Policía Nacional) Aarón Sánchez Echeverría (Policía Nacional)

(Policía Nacional) Enrique Talamantes (Policía Local de Castelló)

(Policía Local de Castelló) Ricardo José Rambla Bellés (Protección Civil)

(Protección Civil) Rosa María Torres Saavedra (Protección Civil)

(Protección Civil) Emilio Romero Borrego (Comisario Jefe de la Policía Nacional)

(Comisario Jefe de la Policía Nacional) Óscar López (Policía Local de Vila-real)

(Policía Local de Vila-real) Pau Salinas y Jorge A. Clavijo Ruiz (Policías Locales de Burriana)

y (Policías Locales de Burriana) Josep Florido Ibáñez (Policía Local de Almassora)

(Policía Local de Almassora) Policía Local de Orpesa

Diputación de Castellón

Son historias diferentes, ocurridas en lugares y momentos distintos en Castellón. Sin embargo, todas parten del mismo principio: cuando la situación lo exige, hay personas que anteponen el deber, la responsabilidad o la solidaridad a cualquier otra consideración.

Reconocimiento

Ese es precisamente el denominador común de los primeros Premios Valor y Servicio que el periódico Mediterráneo entregará el miércoles, 22 de julio, con el apoyo de Casva Seguridad, de los ayuntamientos de Vila-real, Burriana, Almassora, Orpesa y la colaboración de la Subdelegación del Gobierno y la Diputación de Castellón. Un reconocimiento que trasciende una actuación concreta para poner en valor una forma de entender el servicio a la sociedad.

Historias humanas

Entre los galardonados, David Buch, propietario del restaurante Casa Tere de la Ribera de Cabanes. El histórico macroapagón dejó bloqueados a centenares de pasajeros de un Euromed que nunca llegó a Barcelona. Lo que debía ser un día de descanso terminó siendo una operación de emergencia. El restaurante abrió sus puertas, habilitó sus salones de celebraciones para improvisar un alojamiento comunitario.

La misma capacidad para reaccionar marcó la actuación del guardia civil Daniel Moreira y del policía local de Peñíscola Agustín Bayarri. Frente al fuerte oleaje, ambos se lanzaron al agua para alcanzar a tres bañistas que ya apenas podían mantenerse a flote. El rescate culminó con éxito gracias a la coordinación entre los distintos cuerpos de emergencias.

El riesgo también estuvo presente en el incendio de una vivienda de la calle Manuel Bellido de Castelló. Los policías nacionales Manuel Sánchez Tribaldos, Andrés Peralta Sales y Aarón Sánchez Echeverría, junto al agente de la Policía Local Enrique Talamantes, entraron en un inmueble invadido por el humo para localizar a una mujer atrapada. La encontraron en estado de shock, consiguieron evacuarla junto a sus dos perros y colaboraron en el desalojo del edificio antes de recibir asistencia sanitaria por inhalación de humo.

Trabajo constante

No todas las emergencias ocupan titulares durante unos minutos. Algunas se prolongan durante décadas. Ricardo José Rambla y Rosa María Torres representan precisamente ese trabajo constante desde la Unidad de Protección Civil. Detrás de algunos de los episodios más dramáticos vividos por Castellón (desde el accidente de Torreblanca hasta los grandes incendios forestales, las inundaciones o la pandemia) ha existido una labor silenciosa de planificación, coordinación y movilización de recursos.

Mención especial Los premios reservan además una mención especial al comisario principal Emilio Romero Borrego , que está a punto de cerrar una larga trayectoria profesional en Castellón después de trabajar por una Policía Nacional más moderna, cercana y adaptada a los nuevos retos de la seguridad ciudadana.

, que está a punto de cerrar una larga trayectoria profesional en Castellón después de trabajar por una Policía Nacional más moderna, cercana y adaptada a los nuevos retos de la seguridad ciudadana. Este reconocimiento será el colofón a unos Premios Valor y Servicio que se celebran el miércoles a partir de las 18.40 horas en el salón Moll de Costa y que nacen con vocación de continuidad.

Porque servir también consiste en evitar que los problemas lleguen a producirse. Es lo que hace el inspector Óscar López, impulsor en Vila-real del programa Convivencia en las Aulas, que ha llevado la prevención del acoso escolar, el respeto y el uso responsable de las nuevas tecnologías a cerca de 2.000 alumnos.

La rapidez para decidir fue igualmente determinante en Burriana, donde los policías locales Pau Salinas y Jorge Alexander Clavijo lograron mantener con vida a un vecino que había sufrido una parada cardiorrespiratoria gracias a una intervención inmediata y al uso del desfibrilador que portaba la patrulla.

A esta relación de premiados se suma Josep Florido Ibáñez, agente de la Policía Local de Almassora, cuya participación en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos simboliza otra dimensión del servicio público: la preparación permanente, el esfuerzo, la disciplina y la superación como herramientas para desempeñar mejor una profesión que exige estar preparado para cualquier circunstancia.