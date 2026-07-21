Recortes en el servicio de Correos en Castellón: los municipios más afectados

El servicio de Correos ayuda a vertebrar un territorio como el de Castellón, con su presencia en la mayor parte de municipios, especialmente en aquellos en riesgo de despoblación. Pese a ello, la compañía no se libra de carencias en sus plantillas, como la que denuncia el sindicato CCOO y que pone el foco en los recortes del servicio estival. Algo especialmente sensible en zonas que aumentan su población por la temporada vacacional.

CCOO afirma que la reducción de efectivos humanos para prestar servicio es "histórica", lo que implica "una sobrecarga de trabajo y el deterioro de la calidad del servicio postal". Destacan que en verano de 2026 se ha reducido un 25% la contratación respecto a la campaña estival de 2025. Algo que el sindicato califica de "grave por producirse en pleno periodo vacacional y en un contexto de creciente carga de trabajo para las plantillas". Las incorporaciones temporales para hacer frente a estos meses del año han sido 79, muy lejos de las 106 del verano anterior.

Recorte de personal

"Correos pretende prestar más servicios con menos personas. Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes. Es una decisión exclusivamente económica que acaba pagando la plantilla y la ciudadanía", denuncia CCOO.

Los municipios con mayores recortes, según detalla este sindicato, son Burriana, la Vall d'Uixó, Vila-real, Benicàssim, Orpesa y Benicarló, "donde la cobertura de vacaciones y ausencias se encuentra muy por debajo de las necesidades reales del servicio". Remarcan que es "el mayor ajuste de contratación estival registrado en la provincia, y responde a una política continuada de reducción de costes laborales que se viene aplicando en Correos desde hace años".

Deterioro del servicio

Lamentan el uso de conceptos como eficiencia o productividad "para justificar una estrategia basada en la disminución de efectivos, el incremento de las cargas de trabajo y el deterioro progresivo del servicio". Un hecho que ven "contradictorio" con su papel de "instrumento esencial para la cohesión territorial", lo que ha ido acompañado de anuncios de "nuevos servicios públicos que requieren más recursos humanos".

Además, recuerdan que la empresa pública declaró unos beneficios de 11,5 millones de euros en 2025. "No se puede hablar de éxito empresarial cuando ese resultado se obtiene a costa de reducir contratación, aumentar la presión sobre las plantillas y deteriorar las condiciones de trabajo". Una situación a la que se añaden "niveles de temporalidad incompatibles con una empresa pública, miles de puestos pendientes de estabilización, una elevada parcialidad y una oferta de empleo paralizada desde hace cuatro años".