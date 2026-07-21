Sanitat finaliza la ampliación de Urgencias del Hospital General de Castelló tras invertir 10,5 millones de euros

La Conselleria de Sanitat ha concluido las obras de ampliación y reforma del Servicio de Urgencias del Hospital General de Castelló tras una inversión de 10.550.377,9 euros.

La secretaria autonómica de Sanitat, Asunción Perales, y la directora general de Atención Hospitalaria, Ana Teijelo, han visitado el nuevo espacio, que incrementa en un 40 % la superficie asistencial destinada a la atención de Urgencias.

De este modo, el espacio ha pasado de los 1.700 metros cuadrados a contar con más de 2.800 m2. Además, se han construido otros 500 metros cuadrados en las plantas 1 y 2 del centro, destinados a albergar dependencias del Servicio de Farmacia Hospitalaria.

Durante la visita, Asunción Perales ha destacado que el nuevo servicio de Urgencias “tiene capacidad para prestar atención simultánea a 57 personas tanto en los diferentes boxes como en las salas de observación, gracias a una adecuación de la infraestructura, una mejora tecnológica, una nueva dotación de material y, sobre todo gracias a la reciente incorporación de personal tras la creación de 55 nuevas plazas de profesionales”.

En concreto, la Conselleria de Sanitat ha creado 6 plazas de personal facultativo, 16 de personal de enfermería, 10 de personal celador y 23 de TCAES. Estas incorporaciones han supuesto una inversión de la Generalitat de 2.150.000 euros.

Finalización de las obras del Servicio de Urgencias del Hospital General de Castelló. / Mediterráneo

La nueva área de Urgencias se desarrolla al completo en planta baja y diferencia la atención de urgencias vitales, de las urgencias de tipo general y del área de urgencias pediátrica.

El Servicio de Urgencias cuenta ahora con una zona de admisión, sala de espera, sala de personal celador, área de seguridad, dos consultas de triaje, dos consultas de atención médica básica, 11 boxes de atención a pacientes, dos salas de observación con 19 y 16 puestos cada una y 2 boxes de atención de urgencias vitales.

Además de una zona aislada para la atención de pacientes bajo custodia policial, área de dormitorios y descanso, despachos de información a pacientes y un box de atención a mujeres víctimas de agresión sexual, además de los despachos de coordinación y almacenes.

Por su parte, el área de Pediatría dispone de acceso independiente y está dotada con sala de espera, boxes de atención y puestos de observación pediátrica.

La secretaria autonómica ha felicitado al personal de Urgencias por hacer posible que la “ejecución de las obras se haya desarrollado siguiendo una planificación rigurosa previa para ir creciendo progresivamente en espacio y con el objetivo de garantizar la atención sanitaria en todo momento, minimizando el impacto de los trabajos en la prestación de los servicios y en el desarrollo de la actividad profesional”.

El proyecto también ha contemplado la mejora de la eficiencia energética mediante actuaciones sobre el consumo de agua, el uso de materiales sostenibles y el gasto energético, así como otras acciones en materia medioambiental.