El sorteo del Euromillones deja un premio de un millón de euros en Castellón

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 21 de julio, ha dejado en Artana un premio de un millón de euros correspondiente al juego asociado ‘El Millón’. El boleto ganador fue validado en el despacho receptor número 23.400, situado en la avenida Sierra Espadán, 63.

El código premiado de ‘El Millón’ ha sido el DSL64791, según la información difundida por Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones estuvo formada por los números 39, 8, 28, 2 y 3, mientras que las estrellas fueron el 11 y el 2.

En esta ocasión no hubo acertantes de primera categoría, correspondiente a cinco números y dos estrellas, por lo que el bote seguirá aumentando. En el próximo sorteo, un único ganador de la máxima categoría podría llevarse 70 millones de euros.

Sí se registraron dos acertantes de segunda categoría, con cinco números y una estrella, premiados con 250.104,37 euros cada uno. Uno de esos boletos fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Ulldecona, en Tarragona.

Premio en la Bonoloto

Un boleto validado en el despacho receptor número 23.620 de Alcossebre, en el término municipal de Alcalà de Xivert, ha obtenido un premio de 33.169,84 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 21 de julio.

Mapa de la localización del establecimiento que ha vendido el boleto.

El boleto ha sido uno de los cinco acertantes de segunda categoría, correspondiente a cinco números más el complementario. Los otros premios de esta categoría se han repartido entre Sotillo de la Adrada (Ávila), Coruxo-Vigo (Pontevedra), Andújar (Jaén) y una apuesta realizada a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 16, 4, 31, 9, 12 y 44, con el 25 como complementario y el 0 como reintegro.

Bote para el próximo sorteo

En el sorteo no se han registrado acertantes de primera categoría, por lo que el bote se acumulará para la próxima jornada. Según Loterías y Apuestas del Estado, un único ganador podría llevarse entonces 2,8 millones de euros.

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La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.708.289 euros. Además de los cinco premios de segunda categoría, se han contabilizado 132 acertantes de cinco números, que cobrarán 628,22 euros cada uno; 5.600 de cuatro aciertos, premiados con 22,21 euros; y 97.371 de tres aciertos, que recibirán cuatro euros.