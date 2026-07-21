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Tráfico en Castellón: Diversas carreteras registran afecciones por cortes de carril debido a nuevas obras

La DGT informa de incidencias por obras en varias carreteras de la provincia de Castellón durante la jornada de este martes

Imagen de la AP-7 en Moncofa

Imagen de la AP-7 en Moncofa / DGT

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Adriana James

Adriana James

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este martes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 09:45 horas.

CV-14

  • Forcall (km 10 - 31): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Sierra Engarcerán (km 27 - 47): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Ares del Maestrat (km 39 - 55): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

  • Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

  • Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Càlig (km 15 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

  • Peníscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213

  • Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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