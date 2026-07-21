Tráfico en Castellón: Diversas carreteras registran afecciones por cortes de carril debido a nuevas obras

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este martes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 09:45 horas.

CV-14

Forcall (km 10 - 31): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Sierra Engarcerán (km 27 - 47) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Ares del Maestrat (km 39 - 55): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

Cervera del Maestre (km 4 - 18) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Càlig (km 15 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

Peníscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213