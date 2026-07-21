Tráfico en Castellón: Diversas carreteras registran afecciones por cortes de carril debido a nuevas obras
La DGT informa de incidencias por obras en varias carreteras de la provincia de Castellón durante la jornada de este martes
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este martes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 09:45 horas.
CV-14
- Forcall (km 10 - 31): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Sierra Engarcerán (km 27 - 47): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Ares del Maestrat (km 39 - 55): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-124
- Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-135
- Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Càlig (km 15 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-141
- Peníscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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