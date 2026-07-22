Alerta naranja en Castellón: llega lo peor de la ola de calor

Ayer martes inició de forma oficial la tercera ola de calor de este verano. La entrada de una nueva masa de aire cálida ha disparado el mercurio en la península y en numerosos puntos se han registrado valores por encima de los 40 grados.

Durante la pasada jornada, los termómetros de la Comunitat Valenciana registraron temperaturas muy elevadas que provocaron la activación de varias alertas. Sin embargo, los modelos adelantan que la situación empeorará mañana, cuando el episodio cálido alcance su pico.

Alerta naranja

De cara a la próxima jornada, la situación empeora en toda la Comunitat Valenciana. La Aemet ha activado la alerta naranja en el interior de Valencia y el interior norte de Alicante. Además, tanto el litoral sur de Valencia como el de Alicante activan el aviso rojo por temperaturas de hasta 42 grados. En Castellón, la alerta es naranja en el interior sur y amarilla en el interior norte, con valores de 39 y 36 grados respectivamente.

En el día de hoy, Castellón ha activado la alerta amarilla tanto en el interior como el litoral norte. En este caso, se trata de un aviso por tormentas, granizo y fuertes rachas de viento, que se mantendrá activo desde las 15.00 hasta las 21.00 horas. También, en toda la provincia de Valencia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por tormentas, además del peligro bajo por altas temperaturas en el interior. En Alicante, mantienen el aviso amarillo por temperaturas elevadas en el interior y litoral sur de la provincia.

Previsión para mañana jueves

Durante las primeras horas de mañana, los modelos prevén intervalos nubosos que se extenderán al interior de la provincia de cara al mediodía. Además, debido al origen sahariano de la masa de aire cálido, la próxima jornada estará marcada por la presencia de polvo en suspensión, lo que podrá reducir la visibilidad.

Mañana jueves se espera que la ola de calor alcance su pico cálido y deje temperaturas intensas en toda la Comunitat Valenciana. El sur de Castellón y varios puntos del norte se llevarán la peor parte de este repunte térmico. En el litoral, las temperaturas serán ligeramente inferiores, manteniéndose en torno a los 31 o 33 grados, mientras que en los municipios prelitorales y del interior de la provincia se superarán los 34 grados.

Estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana según la Aemet:

Segorbe : 41 grados

: 41 grados Montanejos : 41 grados

: 41 grados Higueras : 39 grados

: 39 grados Bejís : 39 grados

: 39 grados Zorita del Maestrazgo : 38 grados

: 38 grados Barracas : 37 grados

: 37 grados Cinctorres: 37 grados

En Castellón, las temperaturas durante la noche no dan tregua y ya son de récord. Hoy, todos los termómetros de la provincia registrarán valores tropicales, es decir superiores a los 20 grados. También se alcanzarán temperaturas por encima de los 25 grados, unos valores tórridos que se sufrirán en el litoral y en ciertos puntos del norte, como Zorita del Maestrazgo, la Pobla de Benifassà, Rossell o Catí.

Próximos días

De cara a los próximos días, la Aemet prevé un progresivo y ligero descenso de las máximas. Para el viernes y el sábado se prevén temperaturas de hasta 37 grados, sin embargo el domingo los termómetros darán un respiro a la provincia.

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Esta es la previsión por municipios de cara a los próximos días según Aemet: