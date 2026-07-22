La Cámara de Comercio de Castellón premia a la pyme del año 2026: estos son los galardonados

Las pequeñas y medianas empresas tienen un papel fundamental en la economía de Castellón. Para reconocer su labor e impulsar su evolución, la Cámara de Comercio provincial convoca cada año unos premios para destacar la adaptación de las pymes a los nuevos tiempos.

Este 2026, el Premio Pyme del Año en Castellón alcanza su décimo aniversario, algo que se ha puesto de manifiesto en la entrega de premios, que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Castellón, en colaboración con la Cámara de España y El Periódico Mediterráneo.

Decocer, empresa ganadora

La empresa galardonada en la presente edición es Decocer, una firma dedicada al diseño y elaboración de productos cerámicos. El CEO de la compañía, Vicente Manuel Gozalbo, fue el encargado de recoger el galardón, en un acto que se celebró en la sede de la Cámara y que contó con la presencia de la presidenta de la institución, Mª Dolores Guillamón; la directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá; el director de Empresas y Pymes Territorial Valencia-Murcia, Ángel Manuel López; y el director de Mediterráneo, Ángel Báez. Decocer elabora cerámica de pequeño formato y fusiona la riqueza de la tradición artesanal con las últimas tecnologías del sector.

Decocer se hizo con el premio Pyme del Año. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El jurado, compuesto por José Luis Coll, director de Apoyo a Cámaras; Jesús Ramos, secretario general de Cámara Castellón; Luis Torres, director de Zona de Empresas de Banco Santander; además de Mónica Payá y Ángel Báez, ha valorado de Decocer su aportación a la creación de empleo, su presencia internacional en 20 países y su filosofía comercial de personalización de sus productos como méritos para alzarse con este premio.

Mención al legado empresarial

Con motivo del décimo aniversario de estos galardones, se hizo entrega de una mención al legado empresarial a Precincas. Una empresa que ve reconocida su trayectoria empresarial y su contribución al desarrollo económico y social de la provincia, y que este 2026 cumple 30 años siendo un referente en embalaje y etiquetaje industrial. En nombre de la pyme, recogió el galardón Manuel Castellano, gerente de la empresa.

Premio a Precincas. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Además, se han concedido cuatro accésits. En Internacionalización se concedió a Matex Spain S. L., por una trayectoria exportadora, consolidando el 100% de su facturación procedente de las ventas al exterior, con un volumen de 16 millones de euros.

Premio a Matex. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

En Innovación y Digitalización ha recaído en Oikos Desarrollos S. L., por su importante inversión en tecnologías de la información, comunicación, marketing digital y redes sociales, incorporando plataformas de IA en diferentes áreas de la empresa.

Premio a Oikos Desarrollos. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Accésits provinciales

El accésit a Formación y Empleo se ha concedido a Comercial Orbel S. A., por su apuesta por la formación continua y el crecimiento profesional en su plantilla, y el apartado de Pyme Sostenible de Castellón es para Módula Logística y Almacenaje S. L. U., empresa que ha incorporado políticas medioambientales como la selección de residuos, una política de papel cero o la instalación de placas solares.

Galardón a Orbel. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Premio a Módula. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Concedidos estos reconocimientos, el camino de las firmas ganadoras no se queda aquí. Decocer concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se elegirá entre los ganadores de cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2027, en un gran evento que se celebrará en Madrid. Del mismo modo, los ganadores de los accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus acciones de internacionalización, sus políticas de formación y empleo o innovación y digitalización, y las que tienen implantadas más medidas de sostenibilidad.

Décima edición

El Banco Santander y la Cámara de Comercio de España crearon el Premio Pyme del Año en 2017 para reconocer el desempeño y la labor de las pequeñas y medianas empresas como creadoras de empleo y riqueza. Además, pretende dar visibilidad al esfuerzo diario de los empresarios que contribuyen con su trabajo al desarrollo económico del territorio. El premio está dirigido a pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros.

El Premio Pyme del Año se consolida con esta décima edición como el galardón de referencia para las pequeñas y medianas empresas españolas. El año pasado, en la novena edición del premio, se inscribieron un total de 1.717 empresas de las 50 provincias y participaron 53 cámaras de comercio territoriales, 13 direcciones territoriales del Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española.

Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 14.010 pymes las que han participado en este certamen.