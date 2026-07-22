Los carburantes mantienen el buen tono de las exportaciones de Castellón

Las exportaciones de productos castellonenses mantienen una línea positiva. Las cifras de comercio exterior correspondientes al mes de mayo muestran unas ventas desde la provincia por valor de 958,9 millones de euros, lo que supone una subida del 5,11% respecto al mismo periodo del año anterior. Una tendencia muy similar es la que se registra en el acumulado de los primeros cinco meses de este 2026, con 4.183,3 millones de euros (+5,35%).

Si se compara con el conjunto de la Comunitat Valenciana, Castellón se sitúa por encima de la media, ya que la autonomía creció un 4,2% en mayo. A la hora de ver la evolución por tipos de productos, se detecta que este momento favorable se debe fundamentalmente a los productos energéticos. Según muestran los datos difundidos por la Dirección Provincial de Comercio en Castellón, en el periodo enero-mayo se comercializaron petróleo y derivados desde la provincia por 655,4 millones de euros, lo que significa un crecimiento interanual del 39,6%.

Productos energéticos

La explicación a este fenómeno hay que encontrarla en el papel que desempeña la refinería de Castellón, que elabora productos refinados del petróleo, como gasóleo o combustible para aviones. La guerra en Oriente Medio cambió el comercio de este tipo de productos, ante la dificultad de que pudieran circular por lugares estratégicos como el estrecho de Ormuz. Las refinerías españolas, entre ellas la situada en la provincia, han tenido en estos meses un repunte de ventas en el exterior, como se refleja en las cifras de exportaciones.

En cambio, los sectores más tradicionales de la provincia tienen un peor rendimiento. La cerámica sigue siendo el producto más vendido al exterior, con una tercera parte del total, pero continúa su retroceso. La suma de exportaciones azulejeras españolas, concentradas en Castellón, muestra una facturación de 1.406,7 millones de euros hasta mayo, con una caída del 8,47%. Solo en el quinto mes se vendió por 303,92 millones, lo que supone un 9,99% menos que hace un año.

Retroceso cerámico

Estos resultados se deben al fuerte retroceso de ventas en los países más afectados por el conflicto bélico desatado alrededor de Irán, y a las consecuencias de los movimientos arancelarios de Estados Unidos. "Las decisiones de Trump todavía colean en el sector", explican fuentes del sector a este periódico. Durante el primer semestre de 2025 hubo un fuerte aumento de las exportaciones a EEUU, con el fin de hacer acopio de materiales ante el riesgo de unos aranceles elevados, y en estos momentos se produce un efecto rebote. A falta de conocer los datos concretos de mayo, Francia superó al mercado estadounidense como principal cliente del Tile of Spain en el primer cuatrimestre del año, con ventas de 138,83 millones de euros, por los 127,97 millones de Estados Unidos.

Relacionado con la cerámica, los colorantes y pigmentos para este sector son uno de los grandes pilares del comercio exterior de Castellón, con 346 millones de euros en el acumulado anual, aunque con un retroceso del 9,1%. En cuanto a los productos agroalimentarios, centrados en los cítricos, sumaron ventas por 526 millones de euros, con un descenso del 1,7%.

Mercados europeos

En cuanto al reparto por países, "Europa continuó siendo el principal destino de las exportaciones de Castellón durante enero-mayo de 2026, concentrando el 68,2% del total exportado y registrando un crecimiento del 15,2%. Dentro de este ámbito, la Unión Europea absorbió el 57,0% de las ventas exteriores provinciales, mientras que la zona euro concentró el 51,7%, manteniéndose como el núcleo fundamental de la actividad exportadora", señalan desde Comercio.

Los principales mercados "fueron Francia (482,3 millones de euros), Alemania (350,6 millones), Italia (312,1 millones), Reino Unido (307,6 millones) y Malta (278,7 millones)", indica la misma fuente. Destacó especialmente el fuerte crecimiento de las exportaciones al Reino Unido y Malta, mientras que Alemania e Italia registraron avances más moderados. Fuera de Europa, las exportaciones mostraron una evolución menos favorable. Las ventas a América descendieron un 15,7%, debido principalmente a la caída de las exportaciones a Estados Unidos, que se situaron en 256,1 millones de euros. Asimismo, Asia registró un retroceso del 21,4%, destacando el descenso de las ventas a China, mientras que Oriente Medio también redujo su peso dentro de la estructura exportadora provincial.