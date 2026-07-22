La Diputación de Castellón impulsa los encierros infantiles para este verano: lista de municipios y fechas

La Diputación Provincial de Castellón dinamiza la agenda cultural y acerca la tradición taurina a los más pequeños a través de los Encierros Infantiles.

La iniciativa forma parte de la programación de verano de la institución provincial y recorrerá ocho municipios de la provincia para acercar la cultura taurina a los más pequeños desde una perspectiva lúdica, educativa y adaptada a su edad.

Campaña provincial

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, acompañado por el diputado de la Escuela Taurina, David Vicente, y el vicepresidente de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, Daniel Meseguer, ha dado a conocer todos los detalles de la campaña de Encierros Infantiles 2026, que arrancará el próximo 31 de julio en Tírig.

David Vicente, Alejandro Clausell y David Meseguer, en la presentación del calendario de la Diputación. / Mediterráneo

"Nuestra provincia mantiene una intensa actividad vinculada a los festejos taurinos a lo largo de todo el año y forma parte de la identidad festiva de la mayoría de nuestros municipios. Y, con esta iniciativa, queremos acercar esa tradición a los más pequeños mediante una actividad adaptada para ellos, basada en el juego, la convivencia y el respeto", ha destacado el diputado de Cultura.

Cultura descentralizada

En este sentido, Alejandro Clausell ha señalado que esta propuesta refleja la apuesta de la Diputación por una cultura "cercana, participativa y descentralizada", capaz de llegar a todos los rincones de la provincia. El objetivo de la institución es "facilitar que esta actividad llegue precisamente a aquellos municipios que, por sus dimensiones o por sus recursos, tendrían mayores dificultades para organizarla por sí mismos".

"Queremos que cualquier pueblo, independientemente de su tamaño, pueda ofrecer a sus vecinos y visitantes propuestas de todo tipo durante el verano", ha expresado Clausell, quien ha insistido en que "la cultura es compartir, convivir, mantener vivas nuestras tradiciones y generar actividad en nuestros pueblos".

Recorrido por ocho municipios

Por lo que respecta a la programación, los Encierros Infantiles comenzarán en Tírig y continuarán por San Vicente de Piedrahíta (13 de agosto), Vall d'Almonacid (14 de agosto), Costur (19 de agosto), Canet lo Roig (20 de agosto), Palanques (21 de agosto), la Vilavella (18 de septiembre) y Sant Joan de Moró (2 de octubre), completando un recorrido por las ocho comarcas de la provincia.

Además de los encierros infantiles, Alejandro Clausell ha invitado a todos los vecinos y visitantes a consultar la programación cultural de este verano y a participar en las numerosas actividades organizadas por la Diputación de Castellón. "Propuestas que demuestran nuestro compromiso con una cultura cercana, accesible y de calidad, pensada para todas las edades y para todo el territorio", ha concluido el diputado de Cultura.