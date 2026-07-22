Obras de reparación
Un emblemático edificio de Castellón licita su reforma por humedades y la caída de cascotes
Las actuaciones tienen un coste previsto de 655.000 euros
Un emblema patrimonial situado en una de las zonas más conocidas de Castellón será objeto de una amplia remodelación, con el objetivo de resolver los problemas estructurales detectados en los últimos años, que afectan tanto a su fachada principal como a los patios interiores.
El inmueble, de la década de los 50, sufría humedades que deterioraban algunas partes. El peor momento fue a finales de 2022, cuando se produjo una caída de cascotes a la vía pública, lo que obligó a tomar unas primeras medidas de prevención.
Rehabilitación del edificio
Ahora, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha licitado el contrato de obras para la rehabilitación de la fachada y cubiertas del edificio sede de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, ubicado en la plaza María Agustina. El presupuesto base de licitación asciende a 655.444 euros, IVA incluido, y se contempla un plazo de ejecución de seis meses a contar una vez formalizado el contrato de adjudicación. El plazo de presentación de las ofertas estará abierto hasta el 10 de agosto de 2026, a las 23.59 horas.
Según expone la Subdelegación, las obras "permitirán rehabilitar la fachada de este edificio que forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad para evitar daños mayores a medio y largo plazo, garantizar unas condiciones óptimas de funcionalidad y de seguridad para las personas, ciudadanía y personal que trabaja en estas dependencias, mejorar la eficiencia energética, así como otras actuaciones como la restauración de las vidrieras artísticas de la fachada del hall principal".
Seguridad y eficiencia
La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha señalado que se trata de una "actuación necesaria para evitar daños mayores a medio y largo plazo de un edificio que es patrimonio de la ciudadanía de Castellón, recuperando su estética original y, además, garantizar la seguridad de los y las vecinas que cada día pasan por esta sede para ser atendidos y/o realizar gestiones y para el personal que trabaja en estas dependencias".
De paso, se mejorará la eficiencia energética del edificio, con el cambio de la carpintería exterior de madera. Además, se restaurarán las vidrieras artísticas, compuestas por diez ventanales con los escudos de los partidos judiciales de la provincia.
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