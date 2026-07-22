Noches tropicales, alta humedad y mar cálido: ¿Cuándo se irá el calor intenso de Castellón?

La provincia de Castellón se halla en plena canícula. La sucesión de masas de aire sahariano, calor sofocante, noches tropicales y mar mediterráneo con temperaturas superiores a lo normal está marcando el verano de 2026, pero ¿cuándo se irá el calor sofocante?

El catedrático de la Universidad de Alicante Jorge Olcina explica: «Nos espera una semana bastante dura de calor. Aquí lo vamos a notar especialmente entre el jueves y el sábado. Luego entre domingo y martes habrá unos días de descenso térmico, pero si se cumplen los pronósticos estaríamos después ante una semana de nuevo con llegada de aire sahariano y un repunte de calor».

Cinco lenguas de calor sahariano

Este experto añade que «en el periodo de la canícula, del 15 de julio al 15 de agosto, es cuando llega el aire sahariano con mayor intensidad y con temperaturas más altas. Ya los modelos señalaban que verano de 2026 iba a ser muy cálido y de momento está respondiendo a estas características. Oficialmente son 3 olas de calor por los criterios de Aemet, pero ya son cinco llegadas intensas de aire sahariano desde finales de mayo en el Mediterráneo».

Un julio atípico

Olcina avanza que julio batirá récord de temperatura respecto a las medias normales que se registran en la Comunitat y en Castellón. El calor no da tregua y esto tiene impacto tanto en la temperatura del mar Mediterráneo como en los valores nocturnos. En ese sentido, Olcina señala que el Mediterráneo está muy cálido, con 27º y 28º , lo que hace que estemos registrando muchas noches tropicales en toda la costa valenciana y que el calor sea poco confortable, remacha el catedrático. Por su parte, el catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, explica que la temperatura superficial del mar de 27-28º supone un calentamiento de 3º sobre la media: «Sin duda estamos ante uno de los factores clave del calentamiento climático ».

Noches tórridas

En ese sentido, el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, resalta que «a 21 de julio llevamos 9 noches tórridas en la ciudad de Castelló», lo cual tilda de «extraordinario». Este experto señala que en el siglo pasado no se producían, fue a partir de 2003 cuando se empezaron a registrar con cierta frecuencia y se han hecho habituales en los últimos años, con 12 noches tórridas en 2023 y 2025, que son los máximos. "Este 2026, con medio verano por delante, ya tenemos 9, que sería el tercero con más noches tórridas pero que probablemente superará a 2023 y 2025", avanza Núñez. De hecho, la capital de la Plana viene registrando récord sobre récord, pues la noche del martes ha sido la más cálida registrada en la ciudad superando el récord de hace solo tres días.

Noches tórridas en la provincia de Castellón. / AEMET

Humedad y disconfort térmico

A ello se añade otro factor: La elevada humedad nocturna, próxima al 90%. "Con situaciones de estabilidad, las más frecuentes en verano, el aire se desliza sobre un mar muy cálido, de forma que no sólo adquiere su temperatura, sino que se carga de humedad, lo que implica un nuevo factor de adversidad, ya que con calor y humedad los mecanismos de enfriamiento de nuestro organismos son menos eficientes y los índices de confort térmico disminuyen de forma significativa", agrega Núñez.

Consejos ante la ola de calor / SAN.GVA

Este jueves, aviso amarillo

Aemet ha decretado aviso amarillo este jueves en el interior de Castellón por temperaturas de 37º , aunque en puntos como Montanejos pueden rebasarse los 40º. El periodo crítico será entre las 13.00 y las 21.00 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido que el pico cálido de esta ola de calor en la Comunitat se producirá el jueves y viernes. El sábado descenderán de forma significativa por el interior, pero ascenderán probablemente en el litoral. Además, la próxima semana Aemet advierte que podría volver el calor intenso por el viento de poniente.

El martes la sensación térmica superaba los 39-40º en puntos del litoral como Torrenostra, Almenara o Nules, pero las máximas de momento se sitúan en 37º, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).