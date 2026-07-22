Marta Barrachina subraya que los presupuestos autonómicos de 2026 impulsan las inversiones en Castellón

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha puesto en valor el acuerdo que se ha alcanzado este miércoles en Les Corts para ratificar los presupuestos de la Comunitat Valenciana del año 2026 porque “es una excelente noticia para la provincia de Castellón”.

El acuerdo da luz verde a unas cuentas con las que “se inicia una nueva etapa para la provincia de Castellón donde gana la sanidad, gana la educación y ganan los castellonenses”. Porque tal y como ha señalado Marta Barrachina, “son los castellonenses los que están en el centro de las políticas que el PP dirige con Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell”.

Hospital General

“Esa es la única prioridad de estos presupuestos que se demuestra con inversiones millonarias como la del Hospital General de Castellón, blindado con 142 millones de euros entre 2026 y 2029, y con más de 500 millones de inversión global”. “Atrás quedaron las maquetas que pagaba el PSOE para maquillar su falta de gestión. Hoy no presentamos planos ni montajes, invertimos con hechos. Y eso ya se puede ver en el área de Urgencias del Hospital”.

Educación

A estas inversiones se suman otras “no menos importantes”. “La Educación recibe inversiones millonarias porque ahora sí se apuesta por la enseñanza pública, de calidad y en valenciano. Ahora resolvemos la dejación y el abandono de quienes no hicieron nada durante ocho años y dejaron atrás a docentes y alumnos”.

Con 118 millones para la Universitat Jaume I y planes que ya se transfieren por vías urgentes, como el del confort climático, que arranca con 16 millones para ampliarse con 140 millones a través del programa Educlima y Recole. Además, en la actualidad se ejecutan 18 nuevos colegios e institutos, “y algunos de ellos se inaugurarán en el próximo curso lectivo”.

Atención social

La atención social, “el cuidado de nuestros mayores” alcanza inversiones récord para demostrar “que cuando se quiere resolver, se actúa”. “Nuestros dependientes, más de 20.700 personas, reciben una inversión superior a los 200 millones, además de ampliar con más de 400 plazas su atención en centros de día y residencias”.

“Sánchez, paga”

La presidenta provincial del PPCS ha reclamado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que pague lo que debe a la provincia. “Estaría bien que PSOE y Compromís, socios del Gobierno de España, se pusieran a trabajar para reclamar a Pedro Sánchez los más de 250 millones de euros en concepto de entregas a cuenta que nos deben”. Su voto en contra de las cuentas “no solo manifiesta su deseo de bloquear el progreso y avance de nuestra tierra, también exhibe su connivencia con un presidente agotado y asediado por la Justicia. Todos son lo mismo. Sanchismo”.