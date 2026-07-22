El mercado de alquileres genera 127 millones de € de beneficios al año en Castellón
El volumen declarado ante Hacienda aumenta un 20% en los últimos ejercicios
El grueso de los caseros, menos de la mitad, obtiene ingresos modestos
Arrendar el apartamento en verano es especialmente rentable
Los ingresos obtenidos por el alquiler de viviendas y otros inmuebles continúan creciendo en la provincia de Castellón, al calor de la fuerte demanda de vivienda y la escasa oferta, que ha hecho disparar los precios de la oferta habitual y la vacacional. Según la última estadística oficial de la Agencia Tributaria (AEAT), los propietarios particulares declararon un beneficio neto conjunto de 127,1 millones de euros por rendimientos del capital inmobiliario, la cifra más elevada de la serie reciente y un reflejo del dinamismo del mercado.
En total, 43.459 castellonenses declararon este tipo de ingresos en su IRPF, frente a los 42.100 del año anterior, con 118,5 millones de beneficio conjunto. La ganancia media declarada asciende a 2.925 euros anuales por propietario, una cantidad que corresponde al rendimiento neto tras descontar los gastos deducibles, como el IBI, seguros, reparaciones o gastos de comunidad. La evolución confirma una tendencia claramente al alza. De hecho, antes de la pandemia la cifra oscilaba entre los 95 y los 105 millones. En apenas unos ejercicios, el volumen de rentas declaradas por alquiler ha aumentado más de un 20%, consolidando esta opción como una fuente creciente de ingresos para miles de propietarios de la provincia.
Una demanda creciente
Detrás de este incremento confluyen varios factores. Por un lado, ha aumentado el número de personas que declaran rendimientos del capital inmobiliario, pasando de unas 39.000 hace pocos años a superar ya los 43.400 contribuyentes. La Agencia Tributaria atribuye esta evolución, entre otros motivos, al refuerzo de los controles fiscales y a la regularización de viviendas que antes no tributaban correctamente, especialmente en alquileres vacacionales.
A ello se suma la subida de los precios del alquiler en toda la provincia: desde Castelló a Vila-real, Benicàssim, Vinaròs, Orpesa o Peñíscola. Justo ahora se demandan muchos en la playa. Una semana de agosto en primera línea ronda de 1.600 a 2.700 euros, según su ubicación y prestaciones. Según el portal Rentalia, alquilar una vivienda turística en la costa provincial cuesta un 6% más: 150 euros la noche.
Así son los caseros de Castellón, según la Agencia Tributaria
¿Cuál es el perfil de los arrendadores castellonenses? El grueso son pequeños propietarios que obtienen beneficios netos modestos, compatibles con el alquiler de una única vivienda. En cambio, una minoría concentra los rendimientos más elevados, por gestionar varias viviendas o inmuebles de más valor. Así, cerca de 18.500 declarantes obtienen menos de 1.500 euros netos anuales por alquileres; y otros 16.200, entre 1.500 y 6.000 euros. En el extremo contrario, unos 6.100 propietarios tributan entre 6.000 y 12.000; unos 2.100 superan los 12.000 euros; y apenas 550 personas físicas rebasan los 30.000 anuales de beneficio neto. Aquí no se contabilizan los ingresos de inmuebles explotados por mercantiles que pagan Impuesto sobre Sociedades.
Menos oferta destinada a uso habitual en Castelló
- La oferta de viviendas destinadas al alquiler permanente continúa reduciéndose con fuerza en las capitales españolas donde se han aplicado controles de precios, según un estudio de la plataforma on line idealista correspondiente al segundo trimestre de este 2026.
- Aunque Castelló no figura entre las ciudades declaradas como mercado tensionado, el informe refleja que también ha sufrido una caída de la oferta de inmuebles destinados a uso residencial habitual, un -6%, por encima de la media de España y en el ecuador de la tabla. Implica menos pisos disponibles para vivir de forma fija, ya sea porque se venden, se retiran del mercado o se pasan a otra modalidad. Precisamente, en la capital de la Plana uno de cada diez inmuebles en alquiler en este periodo es para temporada (el 10%, novena provincia con menos peso), cuya oferta disponible sí ha crecido un 16%.
- Suelen ser contratos cortos desde unos días (vacacional) a menos de un año (para universitarios, trabajadores desplazados por unos meses, profesores o turistas). Esto viene a indicar que los propietarios de pisos en Castellón que arriendan sus propiedades prefieren contratos cortos. Según los analistas, suele ocurrir porque ofrecen mayor flexibilidad y, habitualmente, mayor rentabilidad económica. En España, la oferta de alquiler permanente apenas disminuye un 0,2%, el de temporada aumenta un 13% y representa ya casi un tercio del mercado, un 29%.
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