El tiempo
Castelló pulveriza su récord: nueve noches seguidas sin bajar de 25 grados
El observatorio de Castelló-Almassora de Aemet destaca que esta madrugada se ha superado una marca histórica en cuanto a jornadas consecutivas
El agua del mar, resaltan, ha alcanzado valores cercanos a los 30 grados
Sin pegar ojo. Dormir se ha convertido en una tarea cada vez más complicada en Castellón, debido al calor, que además está pulverizando récords. El observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología, en su estación de Castelló de la Plana-Almassora, ha registrado hasta hoy su novena noche tórrida consecutiva -incluida la pasada madrugada-. Una racha sin precedentes desde que existen datos, con 27,4 ºC de máximas.
La temperatura mínima se ha quedado en 26,3 grados en Castelló, claramente por encima de los 25 que deben alcanzarse para que una madrugada sea considerada tórrida. En otro punto del litoral provincial, Torreblanca, también ha superado ese umbral, con una mínima de 25,3 grados.
Un récord que duplica la anterior racha
Hasta ahora, el máximo de noches tórridas consecutivas en el observatorio castellonense era de cinco, registradas entre el 16 y el 20 de julio de 2023. La actual secuencia prácticamente duplica aquella marca y confirma la extraordinaria persistencia del calor nocturno en la costa de Castellón. La excepcionalidad es aún más evidente al observar la evolución histórica. Entre 1940 y 2002, un periodo de 63 años, solo se contabilizaron tres noches tórridas en Castelló. En lo que llevamos de 2026 ya se han registrado diez, nueve de ellas de manera consecutiva. Los valores climáticos normales de AEMET sitúan la mínima media de julio en el observatorio de Castelló-Almassora en 20,6 grados.
El episodio ya había dejado varios récords durante los últimos días. El domingo 19 de julio se registró la noche más cálida de la serie en un mes de julio, pero la marca volvió a superarse al día siguiente. La mínima del lunes se convirtió además en la más elevada contabilizando también agosto, por encima de los 27,1 grados del 11 de agosto de 2025.
El mar supera los 28 grados
El intenso calor nocturno coincide con unas temperaturas excepcionalmente elevadas en el mar Mediterráneo. En condiciones normales, a estas alturas de julio el agua debería rondar los 25,5 grados, pero actualmente supera los 28 en buena parte del litoral, con zonas por encima de 29.
La boya oficial del Puerto de Castellón registró ayer martes una temperatura media del agua de 28,6 grados. Los valores oscilaron entre los 28,1 grados durante la madrugada y un máximo de 29,2 grados a media tarde, favorecido por la intensa radiación solar. Las mediciones realizadas por los servicios de salvamento costero SOS Castellón llegaron incluso a los 30 grados en la playa del Serradal. Este registro corresponde a una medición próxima a la orilla y no es directamente comparable con el de la boya oficial de Puertos del Estado, cuyos sensores toman los datos en otras condiciones y profundidades.
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