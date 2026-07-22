PortCastelló ya canaliza una quinta parte del tráfico marítimo entre España y Egipto

La Autoridad Portuaria de Castellón ha presentado en El Cairo sus ventajas competitivas e infraestructuras estratégicas en un acto institucional que ha congregado a más de un centenar de representantes empresariales y económicos del país africano. La acción se enmarca en la misión comercial que PortCastelló está desarrollando en Egipto —actualmente su noveno socio comercial— con el objetivo de reforzar los flujos bilaterales y afianzar su posicionamiento como hub logístico clave en el arco mediterráneo.

Líder en el tráfico marítimo

Egipto representa un mercado clave para el recinto castellonense, situándose como origen y destino de cerca de 1 millón de toneladas del total de 4,4 millones que movió España con el país norteafricano. PortCastelló gestiona el 20% de todo el tráfico marítimo de España con Egipto, una cifra que supone una quinta parte y se eleva hasta el 26% en el caso de las importaciones, compuestas en su mayoría por materias primas esenciales para la industria cerámica provincial.

Asimismo, las cifras evidencian la hegemonía del recinto en el ámbito provincial: el puerto de Castellón canaliza el 97% de las mercancías que se mueven entre la provincia de Castellón y Egipto, contabilizándose tan solo 28.000 toneladas movilizadas por otras vías alternativas.

Desglose de tráficos y ventajas competitivas

Misión comercial. / Mediterráneo

Del volumen total de mercancías operado entre ambos mercados, 763.000 toneladas corresponden a importaciones —principalmente clínker, cemento, urea y fosfatos—. Las exportaciones (135.000 toneladas) están vinculadas prioritariamente al sector cerámico castellonense, tales como fritas, azulejos, caolín, además de pet coke.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha resaltado el valor táctico de esta misión comercial y el respaldo prestado por la comunidad portuaria castellonense. “Esta misión es fundamental para inspirar confianza, generar nuevas oportunidades, visibilizar el enorme potencial de PortCastelló e intensificar los flujos comerciales con uno de nuestros socios estratégicos más relevantes en el norte de África”, ha afirmado Rubén Ibáñez.

“Mover cerca de un millón de toneladas y concentrar el 97% del tráfico provincial con Egipto evidencia que somos la puerta natural y más eficiente para sus intercambios”, ha subrayado el presidente.

Reducción de costes y tasas

Ibáñez ha puesto en valor las bonificaciones y ventajas operativas que hacen de Castellón uno de los enclaves más competitivos del Mediterráneo: “Frente a otros recintos, PortCastelló ofrece una agilidad diferencial en la gestión de mercancías y reducciones significativas de costes operacionales que alcanzan hasta un 23%. Si a esto sumamos la rebaja del 40% en las tasas aplicadas a los contenedores, nos consolidamos como la opción más rentable y eficiente del entorno mediterráneo para el tráfico con el norte de África.”

Misión comercial. / Mediterráneo

“Debemos tender la alfombra roja a las nuevas iniciativas e inversiones, al tiempo que abrazamos y respaldamos a las empresas que históricamente han apostado por nuestro puerto. Por ello, es clave realizar estas misiones de la mano de nuestra comunidad portuaria, que trabaja día a día en el crecimiento de Castellón”, ha concluido Ibáñez.

Respaldo institucional y cofinanciación europea

La comitiva de PortCastelló ha acudido a Egipto respaldada por una amplia representación de la comunidad portuaria y empresarial de la provincia. Esta iniciativa internacional está organizada por la Cámara de Comercio de Castellón en estrecha colaboración con la Fundación PortCastelló y la Oficina Económica y Comercial de España en El Cairo.

La acción de promoción internacional forma parte del Programa Pyme Global y cuenta con la cofinanciación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), reafirmando el compromiso del recinto con la proyección exterior, la dinamización económica y la generación de empleo en su zona de influencia.