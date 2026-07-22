El PP de Castellón pide arreglar el "tijeretazo" de Correos en la provincia

El Partido Popular de Castellón critica el "tijeretazo" del servicio estival de Correos, denunciado por CCOO. El sindicato menciona que el recorte de refuerzos estivales es del 25%, el más drástico de su historia en la provincia, lo que impide realizar un servicio adecuado a los ciudadanos. Al hilo de este asunto, desde el PP recuerdan que el pasado verano "municipios como Torreblanca, Almassora o la Vilavella denunciaron que los recortes en las plantillas de Correos estaban provocando retrasos insoportables; un año después, el problema se repite".

En la actual campaña de verano se han denunciado problemas en Vila-real, Burriana, la Vall d'Uixó, Benicàssim, Benicarló u Orpesa. Los populares afirman que, con este panorama, los castellonenses "pagan impuestos de primera y reciben servicios de tercera". El senador por la provincia Jaume Llorens afirma que esta actitud "no es nueva", y acusa al PSOE de "resistir por intereses personales y derivar los fondos públicos a objetivos clave para garantizar su permanencia al frente del Gobierno de España. No hay gobierno, solo sanchismo".

Retrasos y notificaciones

El resultado se traduce "en notificaciones caducadas por expirar el plazo de entrega, correspondencia que no llega y enfado generalizado, de las plantillas y de los ciudadanos, que ven cómo cada año pagan más y con ello se incrementa la precariedad de los servicios, en lugar de mejorar las prestaciones".

Correos es una empresa pública dependiente del Ministerio de Hacienda y cuyo accionista único es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Desde el PPCS vuelven a reclamar "soluciones al problema", como ya hicieran hace un año. "Es urgente reforzar las plantillas, cubrir bajas y periodos vacacionales, porque no hacerlo lleva al colapso. El punto en el que en estos momentos se encuentra el PSOE al frente del Gobierno de España".