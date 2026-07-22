Premio a los restaurantes que mejor usan la despensa de Castellón: los galardonados de la última edición

La Diputación Provincial de Castellón distingue a los tres mejores restaurantes del V Concurso de Menús Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor.

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha reconocido la labor de los chefs castellonenses que han participado en esta cita gastronómica, asegurando que "detrás de cada menú y cada plato de éxito hay personas, constancia, pasión y talento".

Quinta edición

En esta quinta edición de la Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor han participado 26 establecimientos. "Una cifra que refleja el crecimiento de este certamen que cada año nos sorprende con menús que se distinguen por la calidad de sus productos, por la excelente presentación y por un sabor exquisito en cada bocado", ha destacado Andrés Martínez.

Así, los consumidores han podido votar las experiencias gastronómicas disfrutadas y, con sus votos, seleccionar las mejores propuestas de la provincia llevadas a cabo con productos de Castelló Ruta de Sabor. Al respecto, el responsable del área de Turismo ha apuntado que "la excelente valoración obtenida por los establecimientos castellonenses confirma que la provincia de Castellón cuenta con una de las despensas más ricas y singulares".

Restaurantes premiados

El ganador del certamen ha sido el restaurante Casa Lola, ubicado en el Grao de Castellón; en segundo lugar ha quedado el restaurante Reviscolem El Ring, de Cinctorres; y, por último, el restaurante Rooms & Cabrit, de Sant Mateu, se ha alzado con el tercer puesto. "Estas propuestas ganadoras son el fiel reflejo del compromiso de los socios de la marca con la gastronomía provincial, los productos de temporada y la sostenibilidad", ha asegurado Andrés Martínez.

El vicepresidente ha hecho entrega de un galardón a los tres restaurantes premiados y ha reconocido el esfuerzo de todos los establecimientos participantes, asegurando que "cada restaurante ha ofrecido su versión más fresca y deliciosa de los sabores de la primavera".

Promoción gastronómica

"Castellón tiene mucho que decir en el panorama gastronómico y estas jornadas son una excelente ocasión para realizar escapadas gastronómicas y descubrir el sabor único de esta tierra", ha señalado Andrés Martínez.

Asimismo, el responsable del área de Turismo ha subrayado que "la gastronomía se ha convertido en uno de los principales motores de promoción turística", y ha incidido en la importancia de continuar apostando por iniciativas como esta para "potenciar la cocina de mercado y los productos locales elaborados en Castellón".