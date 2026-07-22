Premios Valor y Servicio: ‘Mediterráneo’ reconoce la labor de los cuerpos de seguridad y emergencias

El periódico Mediterráneo ha celebrado la primera edición de los premios Valor y Servicio, una iniciativa con la que ha distinguido la labor y el compromiso de los cuerpos de seguridad y de emergencias de la provincia. El acto, celebrado en el salón de eventos Moll de Costa, ha servido como un merecido reconocimiento a las historias y personas que dedican su vida a velar por la seguridad de los demás.

Son muchas las historias y heroicidades que hacen excepcionales a determinadas personas, personas normales, pero que sus acciones les hace muy especiales» Ángel Báez — Director del periódico Mediterráneo

En concreto, Mediterráneo ha homenajeado a los 18 protagonistas de diez historias humanas que no hacen sino refrendar «la capacidad del ser humano por superar cualquier adversidad cuando se trata de ayudar a alguien; hazañas donde el coraje rebasa la razón y el miedo», ha explicado el director del diario, Ángel Báez, en la presentación del acto.

Vocación

Báez ha señalado que este evento «viene a reconocer el valor, el servicio, el compromiso, la solidaridad y, por qué no, la humanidad que demuestran aquellas personas que, más allá de sus obligaciones profesionales, muestran una encomiable vocación de servicio a los demás». «Son muchas las historias y heroicidades que hacen excepcionales a determinadas personas, personas normales, pero que sus acciones les hace muy especiales», ha añadido.

Hay que poner rostro y nombre a las acciones que nos hacen estar orgullosos como sociedad» Antonia García Valls — Subdelegada del Gobierno en Castellón

La ceremonia ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Castelló, Antonia García Valls, quien ha destacado que estos premios «son una oportunidad para construir entre todas y todos un espacio de reconocimiento público a quienes nos protegen, nos auxilian, nos acompañan y saben reaccionar cuando más falta hace».

«Porque nuestra seguridad, nuestra protección y nuestra convivencia dependen cada día del trabajo de muchas personas. Personas que actúan con profesionalidad, toman decisiones en cuestión de segundos, rescatan, protegen, coordinan, atienden, tranquilizan y acompañan», ha reseñado la subdelegada.

Valores vigentes

García Valls ha añadido que «esa es, precisamente, la grandeza de estos premios, porque Castellón necesitaba espacios como este, que pongan nombre, rostro y memoria a las acciones que nos hacen sentir orgullosos como sociedad». «Espacios que permitan explicar a las generaciones más jóvenes que la valentía, la solidaridad y la vocación de servicio siguen siendo valores plenamente vigentes», ha apostillado la subdelegada.

Además, García Valls ha destacado la necesidad de transmitir «un mensaje que diga que el valor importa y que cuidarnos los unos a los otros sigue siendo la mejor manera de construir una comunidad fuerte, segura, decente y digna».

El vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez, ha cerrado el acto poniendo en valor a «los verdaderos héroes y heroínas que tanto trabajan en favor de los municipios de la provincia y de quienes podemos estar muy orgullosos».

Broche de oro

Las páginas del propio periódico ponen de manifiesto el importante papel que desempeñan quienes hacen del servicio público a la comunidad su razón de ser. Estos premios han sido el broche de oro a un reconocimiento más que merecido a todos ellos, y no siempre visibilizado.

Los I Premios Valor y Servicio han contado con el apoyo de Casva Seguridad, de los ayuntamientos de Vila-real, Burriana, Almassora, Orpesa y la colaboración de la Subdelegación del Gobierno y la Diputación de Castellón.