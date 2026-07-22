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Tráfico en Castellón: Varias carreteras presentan incidencias por obras con cortes de carril

La red vial de Castellón registra restricciones de tráfico en distintos puntos por obras durante la jornada del miércoles

Imagen de la AP-7 de Castelló

Imagen de la AP-7 de Castelló / DGT

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Adriana James

Adriana James

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 09:35 horas.

AP - 7

  • Vinaròs (km 351 - 352): Obra, sentido decreciente, Carril cortado

CV-14

  • Forcall (km 10 - 31): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Albocàsser (km 30 - 38): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

  • Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

  • Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Benicarló (km 17 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

  • Peníscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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  • Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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