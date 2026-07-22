Tráfico en Castellón: Varias carreteras presentan incidencias por obras con cortes de carril
La red vial de Castellón registra restricciones de tráfico en distintos puntos por obras durante la jornada del miércoles
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 09:35 horas.
AP - 7
- Vinaròs (km 351 - 352): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
CV-14
- Forcall (km 10 - 31): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Albocàsser (km 30 - 38): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-124
- Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-135
- Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Benicarló (km 17 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-141
- Peníscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
N-225
- Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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