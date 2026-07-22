Tráfico en Castellón: Varias carreteras presentan incidencias por obras con cortes de carril

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 09:35 horas.

AP - 7

Vinaròs (km 351 - 352): Obra, sentido decreciente, Carril cortado

CV-14

Forcall (km 10 - 31): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Albocàsser (km 30 - 38): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

Cervera del Maestre (km 4 - 18) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Benicarló (km 17 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

Peníscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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