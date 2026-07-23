El ambicioso proyecto de baterías de la Vall generará un impacto millonario en el municipio y su entorno: todas las cifras

Las renovables ocupan un papel cada vez más importante en el suministro energético de nuestro país. Durante los últimos años se han multiplicado los proyectos de plantas solares que, junto a la generación eólica, ayudan a cumplir con los objetivos de descarbonización y otorgan, a la vez, soberanía respecto a la llegada de combustibles fósiles de otros países.

Un cambio de esta magnitud requiere resolver uno de sus grandes desafíos: la generación es irregular y se deben resolver las diferencias entre la electricidad generada y su demanda. Es ahí donde entran en juego los proyectos de baterías, que permiten almacenar energía renovable para utilizarla cuando sea necesario. La propuesta más importante de Castellón y una de las más ambiciosas de España se localiza en la Vall d'Uixó, promovido por la empresa Sungrow Renewables. Consiste en la implantación de tres grandes proyectos de almacenamiento energético, que además de favorecer la robustez de la red eléctrica, generarán un importante impacto económico en la ciudad industrial y su entorno.

Inversión multimillonaria

La inversión conjunta alcanza los 150 millones de euros en el municipio, gracias a la puesta en marcha y el desarrollo de las plantas BESS Cuevas, ALM Julben Solar y ALM Vadux Solar. La tramitación de estos proyectos se encuentra en una fase decisiva. Todos ellos disponen de los correspondientes permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, mientras que el primero de ellos, BESS Cuevas, ya tiene la declaración de impacto ambiental favorable y está pendiente de la obtención de la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción. Ambas son competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por su parte, ALM Julben Solar y ALM Vadux Solar se encuentran pendientes de recibir el informe de impacto ambiental favorable por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del mismo ministerio.

Vertiente económica

Según señalan desde la compañía promotora, buena parte de esta elevada inversión "tendrá un impacto directo sobre empresas y profesionales del entorno", puesto que las obras "requerirán servicios de construcción, movimientos de tierras, transporte, suministros industriales, mantenimiento, seguridad, logística e ingeniería, favoreciendo la contratación de compañías de la comarca y generando actividad económica durante varios años". Un movimiento que irá más allá del propio periodo de ejecución. "Las instalaciones seguirán demandando servicios especializados para garantizar su funcionamiento, mantenimiento y supervisión, creando nuevas oportunidades para el tejido empresarial local", recalcan desde Sungrow.

Una parte de este movimiento económico recaerá de manera directa en las arcas del municipio, con cerca de un millón de euros al año derivados de impuestos, tasas y otros tributos asociados a la actividad de las instalaciones proyectadas, como los impuestos de bienes inmuebles (IBI) y de actividades económicas (IAE). "Estos ingresos permitirán incrementar la capacidad de inversión pública y reforzar servicios e infraestructuras que benefician directamente a los vecinos del municipio", afirman desde la compañía.

Infraestructura estratégica

Para Daniel Sánchez, CEO de Sungrow Renewables en Western Europe, "este proyecto supone una apuesta a largo plazo para Castellón. No hablamos solo de una inversión ambiciosa, sino de una infraestructura estratégica que reforzará la competitividad del tejido industrial castellonense, aportando estabilidad al sistema eléctrico nacional y generando actividad económica y recursos para el municipio durante toda su vida útil".

Además, calculan que el efecto de las plantas de la Vall, no solo económico sino también estratégico, permanecerá durante varias décadas.

Daniel Sánchez, CEO de Sungrow Renewables en Western Europe. / Mediterráneo

Beneficio a hogares y empresas

La suma de las tres plantas aportará unos 700 megavatios hora de almacenamiento. Gracias a esto, se podrá utilizar la energía cuando haya una elevada demanda. «Esta capacidad equivale a proporcionar respaldo energético a unos 100.000 hogares en momentos de máxima necesidad y contribuirá a mejorar la estabilidad de la red eléctrica de la provincia», apuntan desde Sungrow. Otros beneficiados son las empresas de la zona, especialmente la industria cerámica, que podrá contar con una red más robusta y fiable. Añaden que la mejora de la calidad y seguridad del suministro eléctrico «es un elemento clave de competitividad para un sector considerado como motor provincial».

Medida antiapagones

Un incidente sonado expuso la necesidad de contar con instalaciones como estas. «Tras el apagón eléctrico experimentado en la península, tanto el Gobierno de España como Red Eléctrica han identificado el desarrollo de sistemas de almacenamiento como una de las infraestructuras imprescindibles para aumentar la resiliencia de la red y reducir el riesgo de interrupciones del suministro», defienden en Sungrow. Castellón tiene una importante red de suministro eléctrico, una destacada demanda industrial y una creciente implantación de generación renovable.

En cuanto al posicionamiento de la Vall, las infraestructuras «contribuirán a posicionar al municipio como un referente en una actividad llamada a desempeñar un papel fundamental. Estos planes refuerzan su capacidad para atraer inversiones vinculadas a la innovación, la sostenibilidad y la industria tecnológica».

Para lograr avances en la tramitación, representantes de la compañía tienen previsto mantener encuentros a lo largo del jueves con la alcaldesa de la Vall, Tania Baños, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls.