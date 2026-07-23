Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elección reinas CastellóRobo en una ganaderíaProyecto de bateríasCierran una playaAlerta naranjaTiroteo en Castelló
instagramlinkedin

Sanidad

Avería de última hora en las farmacias de Castellón: cae la receta electrónica

Buscan el origen del problema técnico para poder restablecer el servicio y dispensar medicamentos con receta lo antes posible

Medicamentos en una farmacia.

Medicamentos en una farmacia. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

El sistema de dispensación de la receta electrónica ha caído en las farmacias de toda la provincia de Castellón por una avería. Según han informado desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, su presidenta, Rosa Arnau, ha manifestado que trabajan a contrarreloj para averiguar el origen y poder restablecer el servicio lo antes posible. El fallo informático se habrá iniciado en torno a las 10.30 horas. En estos momentos la problemática llevaría afectando casi una hora y media, según ha confirmado el sector y los pacientes que se han visto sorprendidos por este contratiempo que les ha impedido esta mañana poder retirar la medicación que precisa receta médica.

Comunicado urgente. El sistema falla en las 300 oficinas de farmacia de la provincia.

Comunicado urgente. El sistema falla en las 300 oficinas de farmacia de la provincia. / Mediterráneo

Tal y como ha concretado Arnau, sí funciona la venta libre y en general todos aquellos productos de las farmacias que no van vinculados a la receta. La caída del servicio técnico o de los servidores de salud bloque temporalmente el acceso al historial de dispensación del paciente.

Noticias relacionadas

Información en elaboración, pendiente de actualizaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda
  2. Ya hay fecha para la apertura de un nuevo 'outlet' de marcas en Castellón
  3. Movimientos en las parroquias de Segorbe Castellón: el obispo ha dispuesto estas incorporaciones y ceses
  4. ¿Cómo afectará la nueva ola de calor a Castellón y cuál será el peor día?
  5. Cortes de luz programados para el lunes en Castellón. Encuentra aquí las localidades afectadas
  6. Aemet empeora la previsión por calor para Castellón: advierte de un día crítico con máximas superiores a 40 grados
  7. La reacción de un pueblo de Castellón al aviso de evitar los 'bous' el 12 de agosto: 'No cambiaremos nuestro toro por ningún eclipse del mundo
  8. El aeropuerto de Castellón alcanza su 'máxima actividad' con la incorporación de la ruta de Palma de Mallorca

PortCastelló y Egipto estrechan alianzas en Alejandría para abrir nuevas rutas marítimas

PortCastelló y Egipto estrechan alianzas en Alejandría para abrir nuevas rutas marítimas

Avería de última hora en las farmacias de Castellón: cae la receta electrónica

Avería de última hora en las farmacias de Castellón: cae la receta electrónica

La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón

La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón

Iberdrola y Porcelanosa refuerzan su alianza: estrenan instalación fotovoltaica y ya superan los 11 MW en autoconsumo

Iberdrola y Porcelanosa refuerzan su alianza: estrenan instalación fotovoltaica y ya superan los 11 MW en autoconsumo

Tráfico en Castellón: Diversas carreteras sufren cortes de carril por obras

Tráfico en Castellón: Diversas carreteras sufren cortes de carril por obras

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

El ambicioso proyecto de baterías de la Vall generará un impacto millonario en el municipio y su entorno: todas las cifras

El ambicioso proyecto de baterías de la Vall generará un impacto millonario en el municipio y su entorno: todas las cifras

Premios Valor y Servicio: ‘Mediterráneo’ reconoce la labor de los cuerpos de seguridad y emergencias

Premios Valor y Servicio: ‘Mediterráneo’ reconoce la labor de los cuerpos de seguridad y emergencias
Tracking Pixel Contents