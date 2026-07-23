Avería de última hora en las farmacias de Castellón: cae la receta electrónica

El sistema de dispensación de la receta electrónica ha caído en las farmacias de toda la provincia de Castellón por una avería. Según han informado desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, su presidenta, Rosa Arnau, ha manifestado que trabajan a contrarreloj para averiguar el origen y poder restablecer el servicio lo antes posible. El fallo informático se habrá iniciado en torno a las 10.30 horas. En estos momentos la problemática llevaría afectando casi una hora y media, según ha confirmado el sector y los pacientes que se han visto sorprendidos por este contratiempo que les ha impedido esta mañana poder retirar la medicación que precisa receta médica.

Comunicado urgente. El sistema falla en las 300 oficinas de farmacia de la provincia. / Mediterráneo

Tal y como ha concretado Arnau, sí funciona la venta libre y en general todos aquellos productos de las farmacias que no van vinculados a la receta. La caída del servicio técnico o de los servidores de salud bloque temporalmente el acceso al historial de dispensación del paciente.

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