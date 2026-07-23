Sanidad
Avería de última hora en las farmacias de Castellón: cae la receta electrónica
Buscan el origen del problema técnico para poder restablecer el servicio y dispensar medicamentos con receta lo antes posible
El sistema de dispensación de la receta electrónica ha caído en las farmacias de toda la provincia de Castellón por una avería. Según han informado desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, su presidenta, Rosa Arnau, ha manifestado que trabajan a contrarreloj para averiguar el origen y poder restablecer el servicio lo antes posible. El fallo informático se habrá iniciado en torno a las 10.30 horas. En estos momentos la problemática llevaría afectando casi una hora y media, según ha confirmado el sector y los pacientes que se han visto sorprendidos por este contratiempo que les ha impedido esta mañana poder retirar la medicación que precisa receta médica.
Tal y como ha concretado Arnau, sí funciona la venta libre y en general todos aquellos productos de las farmacias que no van vinculados a la receta. La caída del servicio técnico o de los servidores de salud bloque temporalmente el acceso al historial de dispensación del paciente.
Información en elaboración, pendiente de actualizaciones.
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