Bochorno y alertas en Castellón: ¿qué municipios sufren hoy más de 40ºC de sensación térmica?

La sensación térmica ha superado hoy los 40 grados en nueve municipios de Castellón, según los datos publicados por Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia). El valor más elevado se registró en la Pobla Tornesa, con 43 ºC, seguida de Torreblanca, Segorbe y Cirat, donde alcanzó los 42 ºC. Por su parte, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Polpís, les Alqueries y Onda llegaron a los 41 ºC.

La Pobla Tornesa: 43 ºC

Torreblanca: 42 ºC

Segorbe: 42 ºC

Cirat: 42 ºC

Sant Jordi: 41 ºC

Sant Mateu: 41 ºC

Santa Magdalena: 41 ºC

Les Alqueries: 41 ºC

Onda: 41 ºC

Además, otras 18 estaciones marcaron exactamente 40 ºC de sensación térmica. Se localizaron en Alcalà de Xivert, Benicarló, Sant Mateu, les Useres, Benlloc, Borriol, Cabanes, la Serra d'en Galceran, la Vall d'Alba, Vilafamés, Aín, Alfondeguilla, Almenara, Onda, Algimia de Almonacid, Castellnovo, Vall de Almonacid y Montanejos. En los casos de Sant Mateu y Onda, el municipio contó con más de una estación entre los registros más elevados.

Ranking de temperaturas del día

En cuanto a las temperaturas máximas que se han registrado hoy, por ahora, se lleva el palmarés Zucaina, con 38,6 grados.

Emergencias actualiza las alertas

El Centro de Coordinación de Emergencias ha comunicado esta mañana que, según Aemet, el episocio de fenómenos meteorológicos ha empezado a las 12.00 horas.

Castellón afronta una jornada marcada por el calor, con alerta naranja por temperaturas máximas en el interior sur de la provincia y aviso amarillo en el interior norte.

En el resto de la Comunitat Valenciana, la situación es aún más adversa. La alerta roja por calor extremo afecta al litoral sur de Valencia y de Alicante, mientras que el nivel naranja se extiende al interior y norte de Valencia y al interior y litoral norte de Alicante.

Las tormentas activan además el aviso naranja en el litoral de Alicante y el amarillo en el sur de Valencia y el interior alicantino. También permanece vigente la alerta amarilla por fenómenos costeros en la costa sur de Valencia y en todo el litoral de Alicante.