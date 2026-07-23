La Bonoloto deja en Castellón un primer premio de más de 380.000 euros

La suerte ha vuelto a sonreír a Castellón. El sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 23 de julio ha dejado en la capital de la Plana el único boleto acertante de primera categoría, premiado con 380.092,06 euros.

El boleto ganador, con seis aciertos, fue validado en el despacho receptor número 23.005, situado en el número 1-A de la calle Campoamor de Castelló, propiedad de Isabel Ribes Ripollés, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 30, 45, 44, 19, 39 y 15. El número complementario fue el 41, mientras que el reintegro correspondió al 7.

Dos acertantes de segunda categoría

En la segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos más el complementario, se registraron dos boletos premiados. Cada uno de ellos recibirá 69.107,65 euros.

Estos boletos fueron validados en sendos despachos de Burgos y Las Huesas-Telde, en Las Palmas.

El sorteo también dejó 60 acertantes de tercera categoría, premiados con 1.151,79 euros cada uno. Por su parte, los 3.537 boletos con cuatro aciertos recibirán 29,31 euros, mientras que los acertantes de tres números cobrarán cuatro euros.

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La recaudación total del sorteo de la Bonoloto de este jueves ascendió a 2.142.285,50 euros.