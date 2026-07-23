La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón

La cadena holandesa de tiendas Zeeman, especializada en el textil de bajo coste, ha activado un proceso para reducir su presencia en España que prevé un expediente de regulación de empleo (ERE) y el cierre de 13 establecimientos en el territorio nacional.

La firma, conocida por sus característicos colores amarillo y azul, llegó a contar con cerca de dos centenares de locales en su momento de mayor expansión en España. A diferencia de otras marcas, su apuesta se centra más en el cliente de barrio, ubicándose en emplazamientos residenciales y no en los centros comerciales como otros de sus competidores.

Desde Zeeman confirman que se ha puesto en marcha este proceso colectivo y, tras alcanzar un acuerdo entre la compañía y los trabajadores, "se ha reducido el impacto incialmente previsto", pues "de las 15 tiendas incluidas originalmente en la propuesta, finalmente se acordó el cierre de 13 establecimientos".

Dos menos de la propuesta original

La marca cuenta, en la provincia de Castellón, con locales en funcionamiento en cinco localidades. Las tiendas se ubican en Vinaròs, la Vall d'Uixó, Burriana y Vila-real, así como dos en la avenida València y la calle Rafalafena de la capital de la Plana.

Fuentes de Zeeman aseguran a este diario que "no está previsto el cierre de ninguna tienda en la provincia de Castellón". De hecho, mantienen que "la tienda de Burriana, que inicialmente estaba incluida en la propuesta, quedó finalmente excluida del proceso", por lo que seguirá funcionando con normalidad.

Indemnizaciones a los afectados

Más allá, UGT, CCOO y Fetico han valorado "positivamente" el acuerdo alcanzado con la compañía, por la que los trabajadores afectados recibirán una indemnización de 33 días por año trabajado, con un tope máximo de 24 mensualidades, superior a la establecida por normativa.

Adicionalmente, la empresa abonará obligatoriamente 15 días de salario entre la fecha efectiva de salida y la finalización formal del contrato, mientras que las adscripciones voluntarias puras (no afectadas directas y sin permuta) recibirán una compensación de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, bajo la fórmula de despido objetivo.

Zeeman abrió su primera tienda en el 1967 en Países Bajos, concebida como un supermercado de ropa y productos textiles a precios bajos. Comenzó su periodo de expansión a partir del 1974 con grandes adquisiciones. En Europa roza los 1.300 establecimientos y se caracteriza por funcionar con tiendas de gestión propia, sin franquicias.