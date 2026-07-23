Los impulsores del megaproyecto de baterías de la Vall piden agilizar su tramitación a las administraciones

Los impulsores del megaproyecto de baterías para almacenar energía que pretende instalarse en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, con una inversión de 150 millones de euros, urgen a las administraciones, principalmente al Gobierno central, que se agilice la tramitación administrativa.

Una delegación de la promotora, Sungrow Renewables, perteneciente al Grupo Sungrow Power Supply y especialista en el desarrollo y construcción de instalaciones de energía renovable, ha mantenido en la mañana de este jueves, como avanzó Mediterráneo, sendos encuentros institucionales con la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, para analizar el estado de los proyectos y abordar la necesidad de acelerar la tramitación administrativa que permita su puesta en funcionamiento, según han informado desde la firma.

La representación de Sungrow Renewables ha estado encabezada por el vicepresidente de SungrowRenewables, Winson Jiao; el CEO de Sungrow Renewables para Europa Occidental, Daniel Sánchez; acompañados por el director de Inversiones de Sungrow Renewables Overseas, Peter Si; y el Project Development Manager, José Ramón Rivas, quienes han trasladado al Ayuntamiento la relevancia estratégica de este proyecto para la economía local, la industria castellonense y el sistema eléctrico nacional.

La compañía, durante la reunión, ha expuesto el alcance de los tres proyectos de almacenamiento energético que impulsa en el municipio, BESS Cuevas, ALM Vadux Solar y ALM Julben Solar, que alcanzan 171,5 megavarios (MW) de potencia instalada y alrededor de 700 megavarios-hora (MWh) de capacidad de almacenamiento, convirtiéndose en el principal centro de inversión de Sungrow Renewables en España.

El estado actual

Durante ambos encuentros también se ha analizado el estado administrativo de los expedientes, en fase decisiva. El de BESS Cuevas continúa avanzando en el procedimiento, pendiente de la obtención de la autorización administrativa previa (AAP) y de la autorización administrativa de construcción (AAC), competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Todos ellos disponen ya de permisos de acceso y conexión a la red eléctrica y BESS Cuevas cuenta, además, con declaración de impacto ambiental favorable. Por su parte, ALM Julben Solar y ALM Vadux Solar se encuentran pendientes de recibir el informe de impacto ambiental favorable por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este contexto, Sungrow Renewables ha trasladado tanto al Ayuntamiento como a la Subdelegación del Gobierno la importancia de seguir impulsando la colaboración institucional para favorecer una tramitación ágil de unos proyectos que ya presentan un elevado grado de madurez técnica y administrativa y que permitirán acelerar la transición energética, reforzar la competitividad industrial de Castellón y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para la Vall d'Uixó.

“El proyecto supone una inversión estratégica en tecnologías de almacenamiento que serán determinantes para garantizar la seguridad de suministro y la competitividad del sistema eléctrico en los próximos años”, ha destacado el CEO de SungrowRenewables en Western Europe, Daniel Sánchez, quien añade que “es importante para la industria local y provincial, en especial la cerámica, pero lo es también para las necesidades de demanda futuras, como puedan ser centros de datos o nuevas industrias. La estabilidad de la red es prioritaria para atender el aumento de consumo previsible”.