Castellón, pendiente del termómetro: así evoluciona la ola de calor

La península continúa sufriendo los efectos de la tercera ola de calor. Este verano se ha convertido en una sucesión de episodios de altas temperaturas que han dejado registros de récord. El pasado mes de junio se convirtió en el más caluroso de la serie, sin embargo julio ya está cerca de superarlo y consagrarse como el más cálido desde 2022.

En la Comunitat Valenciana, la ola de calor podrá dejar máximas de hasta 43 grados a lo largo del día de hoy, lo que ha activado varias alertas por altas temperaturas.

Alertas activas

Para el día de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja por altas temperaturas en varios puntos de la Comunitat Valenciana. Es el caso del litoral sur de Valencia y la costa sur de Alicante, donde los termómetros podrán alcanzar los 43 grados. Además, en Alicante se ha activado la alerta por peligro de tormentas y viento fuerte, una situación climática que afectará también a la costa, por lo que ya se han activado avisos costeros por fuertes rachas de viento en el litoral sur de Valencia y toda la costa alicantina.

En Castellón, la Aemet ha establecido el aviso naranja por altas temperaturas en el interior sur, mientras que mantiene la alerta amarilla en el interior norte. El resto de la provincia se encuentra fuera de la alerta, aunque no se librará de las altas temperaturas.

Para la próxima jornada, la Aemet únicamente ha activado la alerta amarilla en todo el interior de Valencia y el interior norte de Alicante.

Máximas elevadas

Las altas temperaturas se mantendrán en la provincia y los modelos ya apuntan que el bimestre junio-julio 2026 será el más cálido de la serie para el conjunto de España, superando al mismo período de 2022 y 2025. Para la jornada de mañana, se espera un ligero descenso respecto a los valores térmicos pronosticadas para hoy. Estas son las máximas más elevadas para mañana viernes:

Segorbe : 35 grados

: 35 grados Zorita del Maestrazgo : 35 grados

: 35 grados Azuébar : 34 grados

: 34 grados Bejís : 34 grados

: 34 grados Montanejos : 34 grados

: 34 grados Onda : 34 grados

: 34 grados L'Alcora : 34 grados

: 34 grados Atzeneta del Maestrat: 34 grados

Durante las primeras horas de mañana, los cielos del litoral se mantendrán cubiertos. Los intervalos nubosos presentes en la costa se extenderán con el paso de las horas hacia el interior de la provincia, lo que podrá ocasionar lluvias débiles en la mitad norte. Los modelos establecen una probabilidad de precipitación de entre 55% y 70% para el interior norte, y entre 35% y 55% para el interior sur.

Noches tórridas

En lo que llevamos de año, el observatorio de Castelló de la Plana-Almassora ha registrado un total de once noches tórridas, diez de las cuales han sido consecutivas. Para la próxima jornada, se espera continuar con esta misma tendencia lo que dejará temperaturas por encima de los 25 grados en todo el litoral castellonense. En el resto de la provincia, se prevén temperaturas tropicales que oscilarán entre los 20 y 24 grados.

Riesgo extremo

Debido a las temperaturas extremas ya habituales en la provincia, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido el nivel extremo de preemergencia de riesgo de incendio forestal en toda la Comunitat Valenciana.

Próximos días

De cara a los próximos días, se espera un ligero descenso de las temperaturas. Este fin de semana, el calor dará una tregua a la provincia tras más de dos meses con registros por encima de lo habitual. Castellón vivirá un corto episodio de temperaturas inferiores a las normales, el primero desde mediados de mayo. Sin embargo, este período será breve y los modelos ya adelantan un nuevo repunte de las máximas para la próxima semana.

Noticias relacionadas

Esta es la previsión por municipios para las próximas jornadas según la Aemet: