Compromís acusa a la Diputación de Castellón de presentar como blindado un Hospital General que sigue bloqueado

El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, ha acusado a la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, de "hacer de portavoz de la propaganda del Consell" después de asegurar que los presupuestos de la Generalitat "blindan" el nuevo Hospital General con una partida de 150 millones de euros.

Guardiola ha afirmado que "no se puede hablar de un hospital blindado cuando la realidad desmiente, una y otra vez, los anuncios del Partido Popular". En este sentido, ha recordado que "después de tres años de gobierno del PP, la Generalitat sigue sin haber completado ni siquiera las expropiaciones de los terrenos necesarios para construir el nuevo hospital".

Guardiola ha recordado que fue el diputado provincial y concejal de Urbanismo de Castelló, Sergio Toledo, quien anunció en diciembre de 2024 que las expropiaciones ya estaban finalizadas. "Dieciséis meses después, fue la propia Conselleria de Sanitat la que reconoció que aquello no era cierto. Esa es la credibilidad de los anuncios que hace el Partido Popular sobre el nuevo Hospital General", ha señalado.

Una cuarta parte

El portavoz de Compromís también ha remarcado que la propia Generalitat valoró el coste del proyecto en cerca de 600 millones de euros. "Por tanto, anunciar ahora una partida de 150 millones no es blindar el proyecto. Es presupuestar únicamente una cuarta parte del coste de una infraestructura que sigue sin avanzar al ritmo que necesita la ciudadanía de los municipios de Castellón", ha indicado.

Además, Guardiola ha recordado que la propia Marta Barrachina aseguró el pasado mes de abril que las obras comenzarían en octubre. "Cada vez que llega una fecha anunciada por el Partido Popular, esta desaparece sin dar explicaciones. Las promesas no resisten la hemeroteca porque no van acompañadas de hechos", ha lamentado.

Por todo ello, Compromís considera que la presidenta de la Diputación "debería dedicar menos esfuerzos a repetir los titulares del Consell y más a exigir que la Generalitat cumpla con una infraestructura imprescindible para la provincia". "La ciudadanía no necesita más propaganda. Necesita que el nuevo Hospital General deje de ser un anuncio permanente y se convierta, de una vez por todas, en una realidad", ha concluido Guardiola.